В свежем выпуске "Голоса Америки" за 24 ноября – штат Джорджия начал официальный процесс пересчета голосов. Это предусмотрено законом, если разрыв между кандидатами составляет меньше, чем 0,5%. В штате проголосовали почти 5 миллионов человек. Пересчет будет происходить путем повторного компьютерного сканирования всех бюллетеней и продлится неделю.

Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале: Дональд Трамп заявил, что соответствующие правительственные службы могут начать процесс передачи власти будущей администрации Джо Байдена. Штат Мичиган официально утвердил результаты президентских выборов. Джо Байден победил с перевесом в более 150 тысяч голосов. Команда Джо Байдена активно подбирает кадры на ключевые должности в будущей администрации. Ожидается, что Государственный департамент возглавит кадровый дипломат Энтони Блинкин.