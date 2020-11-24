Голос Америки: В Джорджии начали официальный пересчет голосов избирателей
В свежем выпуске "Голоса Америки" за 24 ноября – штат Джорджия начал официальный процесс пересчета голосов. Это предусмотрено законом, если разрыв между кандидатами составляет меньше, чем 0,5%. В штате проголосовали почти 5 миллионов человек. Пересчет будет происходить путем повторного компьютерного сканирования всех бюллетеней и продлится неделю.
Также в выпуске "Голоса Америки" на 24 канале:
Дональд Трамп заявил, что соответствующие правительственные службы могут начать процесс передачи власти будущей администрации Джо Байдена.
Штат Мичиган официально утвердил результаты президентских выборов. Джо Байден победил с перевесом в более 150 тысяч голосов.
Команда Джо Байдена активно подбирает кадры на ключевые должности в будущей администрации. Ожидается, что Государственный департамент возглавит кадровый дипломат Энтони Блинкин.
Поделиться новостью