Слишком многое оказывается в руках будущего лузера. Проигравшему кандидату будет достаточно только решиться, чтобы разжечь огонь массовых волнений.

"Я обеспокен тем, что наша нация разобщена, а окончательные результаты выборов могут быть объявлены спустя дни и даже недели после голосования. Это может вызвать беспорядки по всей стране".

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Еще несколько лет назад подобное могло прозвучать разве что в захудалых демократиях третьего мира. Но времена меняются, и процитированные слова принадлежат гендиректору Facebook Марку Цукербергу, высказавшему свои опасения в связи с американскими президентскими выборами 3 ноября.

Непредсказуемая Америка

К избирательной гонке в США традиционно приковано внимание всей планеты. Каждые четыре года миллиарды людей рассматривают карту Америки, раскрашенную в синий и красный. Нам не впервой изучать заокеанские экзит-полы, следить за электоральной борьбой в колеблющихся штатах и подсчитывать число выборщиков. Но в прошлые разы единственной интригой была фамилия победителя. Буш или Керри? Обама или Маккейн? Клинтон или Трамп?

А в 2020-м добавилась и вторая интрига: хорошо знакомая постсоветскому пространству, но ранее нехарактерная для бастиона мировой демократии. Как поведет себя побежденный? Как отреагируют его сторонники? Смирится ли проигравшая сторона со своим поражением, и будет ли оно признано?

Непредсказуемый характер Дональда Трампа, его исключительная непопулярность среди противников и яростная фанатская поддержка, общественный раздор, многомесячный опыт уличных протестов, дискредитация авторитетов и массовая готовность поверить в подтасовку результатов, – в преддверии 3 ноября все это создает очевидные риски.

Слишком многое оказывается в руках будущего лузера. Проигравшему кандидату будет достаточно только решиться, чтобы разжечь огонь массовых волнений. Нескольких его заявлений будет довольно, чтобы подорвать легитимность избранного президента в глазах доброй половины страны. Нескольких резких шагов хватит, чтобы нанести сокрушительный удар по американским институтам и престижу США на мировой арене. Словом, от реакции побежденного зависит ничуть не меньше, а то и больше, чем от фамилии победителя.

Главные выборы планеты

Нашему современнику памятны спорные выборы 2000 года с пересчетом голосов во Флориде. Но в эпоху Джорджа Буша-младшего и Эла Гора американское общество не было настолько расколото, и по сравнению с сегодняшним эмоциональным фоном события двадцатилетней давности выглядят детской ссорой в песочнице. Пожалуй, в последний раз американцы ощущали сопоставимый градус взаимной нетерпимости в ходе скандальных президентских выборов 1876-го.

Тогдашняя Америка, еще не оправившаяся после гражданской войны, выбирала между республиканцем Ратерфордом Хейсом и демократом Сэмюэлем Тилденом. Хейс стал президентом с перевесом в один голос выборщика. Этому предшествовал ввод федеральных войск в южные штаты, сомнительный пересчет голосов, протесты под лозунгом "Тилден или кровь!" и выход газеты "Нью-Йорк Сан" с черной рамкой – в знак траура по американской демократии… Правда, в то бурное время США пребывали на мировой периферии, и в планетарном масштабе схватка Тилдена и Хейса большой роли не играла. А теперь все по-другому.

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Печальный парадокс в том, что приближаясь к внутренней атмосфере XIX столетия, Соединенные Штаты остаются мировой сверхдержавой XXI века. На кону – не только судьба 300-миллионной страны, но и будущее всего земного шара. И в ближайшие дни это будущее определят даже не победители, а побежденные.