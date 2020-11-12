Украинский президент Владимир Зеленский одним из первых зарубежных лидеров поздравил с победой на выборах избранного президента США Джозефа Байдена.

Еще готовился к поздравлениям французский президент Эммануэль Макрон, еще находился в поиске нужных слов – чтоб и Байдена приветить, и Трампа не обидеть – Биньямин Нетаниягу, а Зеленский уже радовался в своем микроблоге вTwitter победе Байдена и выражал надежду на укрепление дружбы между Украиной и США, – пишет Виталий Портников для Детали.

Читайте также Трамп собирается в суд оспаривать результаты выборов: как это ранее влияло на США

Стремительная лояльность к президенту США со стороны Украины

И это – хотя еще совсем недавно украинский президент не просто рассказывал президенту Трампу, как вдохновлялся его примером, но и упоминал на своей пресс-конференции о пресловутом компромате: обнародованных украинским парламентарием Андреем Деркачем пленках с записями беседы украинского пятого президента Петра Порошенко с бывшим американским вице-президентом Джозефом Байденом. Конечно, тогда Зеленский вряд ли думал, что через считанные месяцы этот "бывший" станет избранным президентом США!

Стремление Зеленского как можно быстрее продемонстрировать свою лояльность новой американской администрации можно понять. Когда он решил заняться политикой, никто и предположить не мог, что всего через несколько месяцев после избрания президент Украины станет одной из главных фигур скандала, из-за которого палата представителей американского конгресса подвергнет президента США импичменту.

И что в день приезда Зеленского в США американские медиа будут интересоваться только одним – стенограммой беседы президентов США и Украины, обнародованной Белым домом.

Как Трамп хотел дисквалифицировать Байдена еще до выборов

Давил Трамп на Зеленского, почти что требуя добыть ему желанный компромат на возможного конкурента – или не давил? Раньше Зеленский уверял, что на него никто не давит. Повторит ли он тоже самое и на встрече с Байденом? Особенно с учетом новых обстоятельств, когда сегодня перед Трампом открываются перспективы новых расследований всего, что связано с деятельностью его соратников в Украине, где они искали компромат на Хантера Байдена, сына избранного президента. Так, корреспондент The Times в беседе с украинским бизнесменом Харесом Юссефом получил подтверждения того, что Юссефа просили лгать о Хантере Байдене и его бизнесах с целью нанести ущерб Джо Байдену. В обмен на нужные показания ему обещали американскую визу и иммунитет от американского правосудия.

Рекомендуем! Конспирология VS реальность: что общего между победой Байдена и коронавирусом

В соответствии с показаниями Льва Парнаса, одного из сообщников Джулиани, они пытались нанести ущерб репутации Джо Байдена. Задействован в этом был и прокремлевский олигарх Дмитрий Фирташ, которому пообещали снять требования об экстрадиции в США в обмен на любые свидетельские показания, связанные со скандалом вокруг Байдена (напомним, что имя Фирташа уже упоминалось в расследованиях против Пола Манафорта). Друг Фирташа, Харес Юссеф, украинский бизнесмен и советник Януковича, сообщил, что его попросили выдумать связи между Хантером Байденом и одной из сделок его бывшего партнера. Но это было ложью, и Юссеф, по его утверждению, отказал Фирташу.

Юссеф родился в Сирии, имеет двойное сирийско-украинское гражданство. Он учился в России в 80-е годы, где и сделал состояние на сделках в сталелитейном бизнесе (по информации Kyiv Post Юссеф был связан с российскими ОПГ и властями Сирии, а также проходил по делу об отмывании средств в Испании). Юссеф был близким другом и соседом Фирташа, экстрадиции которого добивается США по обвинениям в рэкете и отмыванию денег.

Сам Юссеф был арестован в Вене в 2017 году по запросу испанских властей, которые обвиняли его в отмывании средств вместе с Фирташем и российской мафией (он отрицает эти обвинения), и его американская виза была аннулирована. Юссеф сообщил, что к нему обращались люди Фирташа и предлагали решить проблему с США, если он им поможет с показаниями против Хантера Байдена. Но, по утверждению Юссефа, он отказался.

Общее между Зеленским и Трампом

Так что Трамп вполне мог ждать от Зеленского понимания, и небезосновательно. Ведь даже само избрание Зеленского – ярчайший пример того, сколь огромное влияние оказало избрание Трампа на окружающую среду. Трамп обещал осушить "вашингтонское болото", противопоставлял себя профессиональным политикам, играл роль "простого парня" в жизни и на телевидении, хоть и был миллиардером.

Зеленский точно так же противопоставлял себя профессиональным политикам и играл роль простого парня в жизни и на телевидении, хоть и был миллионером. Оба новых политика не скрывали своей страсти к почестям, кортежам и льстецам – каждый в своем масштабе, разумеется. И при этом оставались кумирами хотя бы для своего "ядерного" электората, не желавшего всего этого замечать. Оба делали все возможное, чтобы избавиться от опеки ненавистной системы и профессионалов как таковых – но не понимали, что делать без этой опеки. Потому Трамп вполне мог рассчитывать, что Зеленский его поймет – тем более, что Зеленский четко говорил ему: все получится, стоит только захотеть, и даже генпрокурор – свой парень, все сделает. Какой еще украинский президент смог бы так отреагировать на эти предложения?

В своем общении с Зеленским Трамп не учел, однако, одного важного обстоятельства. Зеленский – не последователь Трампа, а актер, его изображающий. Потому и не способный действовать так, как Трамп – размашисто, нахраписто, без страха перед завтрашним днем.

Для таких людей ценности – не цель и не ориентир, а лишь инструмент для достижения цели. И если цель – власть – достигнута, о ценностях можно благополучно забыть. Из этого же следует презрение к словам. И Трамп, и Зеленский в частных беседах и публично могут сказать что угодно, даже не задумываясь о последствиях сказанного и о доказательствах своих речей. Упоминание Зеленским украденных телефонных бесед Байдена и Порошенко – из этого же ряда.

Интересно В Белом доме наш союзник: почему я радуюсь победе Джо Байдена

Именно поэтому не имеет никакого значения, в каких выражениях Зеленский поздравил Байдена. Имеет значение только то, что ему не удастся найти общего языка с новым американским президентом.

Я не буду утверждать, что Джозефу Байдену удавалось находить общий язык с предшественником Зеленского Петром Порошенко потому, что оба политика придерживались ценностных ориентиров – я не столь наивен. Но я могу с уверенностью сказать, что и Байден, и Порошенко подозревают о том, что ценности существуют на самом деле и учитывают это в своей политической деятельности – и это ровно то, что отличает их от пары Трампа и Зеленского. Да, кстати, и от других сердечных конфидентов Трампа или от людей, которым он искренне симпатизировал.

И тут возникает вопрос: может ли Украина позволить себе такую роскошь, как несколько лет недопонимания с Белым домом?

Источник: Детали