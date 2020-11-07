В Пенсильвании изымут часть бюллетеней по требованию сторонников Трампа: детали
Верховный суд США удовлетворил требование Республиканской партии, выдвинувшей Дональда Трампа кандидатом в Пенсильвании. В штате должны изолировать все бюллетени, поступившие после закрытия избирательных участков 3 ноября.
Часть избирателей в штате голосовала по почте. Поэтому теперь Верховный суд будет решать, являются ли такие бюллетени законными. Они будут изолированы до дальнейших распоряжений. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Читайте также "Знают, но боятся сказать об этом сумасшедшему королю": Белый дом готовит Трампа к поражению
Отметим, что накануне секретарь штата Кэти Буквар приняла решение временно изъять из подсчета бюллетени, пришедшие слишком поздно.
Однако сторонники действующего президента США Дональда Трампа заявили, что не все округа придерживаются этого требования.
Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов,
– говорится в постановлении ведомства.
Кроме этого, все подобные бюллетени в случае подсчета должны считаться отдельно.
Отметим, что в Пенсильвании Верховный суд штата принял решение о продлении срока приема бюллетеней с 20:00 3 ноября до 17:00 6 ноября.
Выборы президента в США: главное
- В США 3 ноября стартовали 59 президентские выборы. Основная борьба сейчас идет между двумя кандидатами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.
- Во время избирательной кампании Байден обвинял Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп вместо этого утверждал, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.
- Уже после первых результатов голосования Байден заявлял, что его победа – неизбежна. Зато Трамп утверждал о фальсификации на выборах и требовал остановить подсчет голосов.
Поделиться новостью