Верховный суд США удовлетворил требование Республиканской партии, выдвинувшей Дональда Трампа кандидатом в Пенсильвании. В штате должны изолировать все бюллетени, поступившие после закрытия избирательных участков 3 ноября.

Часть избирателей в штате голосовала по почте. Поэтому теперь Верховный суд будет решать, являются ли такие бюллетени законными. Они будут изолированы до дальнейших распоряжений. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Отметим, что накануне секретарь штата Кэти Буквар приняла решение временно изъять из подсчета бюллетени, пришедшие слишком поздно.

Однако сторонники действующего президента США Дональда Трампа заявили, что не все округа придерживаются этого требования.

Все бюллетени, полученные по почте после 20:00 3 ноября, должны отделяться и содержаться в безопасном, надежном и запечатанном контейнере отдельно от других голосов,

– говорится в постановлении ведомства.

Кроме этого, все подобные бюллетени в случае подсчета должны считаться отдельно.

Отметим, что в Пенсильвании Верховный суд штата принял решение о продлении срока приема бюллетеней с 20:00 3 ноября до 17:00 6 ноября.

Обратите внимание! В штабе Дональда Трампа заявили, что потребуют в суде остановить подсчет голосов в ключевых штатах Мичиган и Висконсин. Кроме этого, действующий президент США планирует через суд обжаловать результаты выборов в штате Невада.

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