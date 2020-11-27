Передача власти новоизбранному президенту США Джо Байдену только началась, а в Киеве уже можно почувствовать влияние лично Байдена и его новопредставленной команды. После громких заявлений в Вашингтоне, в Киеве начались кадровые ротации и реформаторские шаги.

Поэтому, очевидно, что новая политика Администрации президента США уже заставила коррупционеров в Украине нервно ёрзать на стульях, а власть – экстренно строить дипломатические мосты с Америкой с помощью нужных людей. Почему украинский вопрос станет приоритетным для Вашингтона и сможет ли новый американский политикум прижать коррупционеров и олигархов, и заставить Украину наконец качественно меняться – читайте в видеоблоге "Теории заговора" на 24 канале.

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Во вторник, администрация Дональда Трампа распорядились начать процесс передачи власти новому главе США. Это открывает Байдену доступ к миллионам бюджетных долларов, теперь перед ним каждый день отчитываются по вопросам безопасности и разведки, а также он получает полномочия отдавать распоряжения ключевым чиновникам.

Но не будем уходить в тонкости избирательной системы США, нас сегодня интересует другое – как команда Байдена уже сейчас влияет на политический и экономический климат в Украине. И как может влиять в перспективе.

Влияние команды Джо Байдена на украинскую политику

Уже сегодня официальный Киев предпринимает шаги для того, чтобы пристальное внимание Вашингтона к Украине не стало для всех сюрпризом. Вы можете это заметить по последним кадровым изменениям и резким подвижкам по ключевым реформам, которые забалтывали последние месяцы.

► Это и увольнение врио министра энергетики Ольги Буславец.

► Это и возвращение в активный украинский политикум проамериканских Оксаны Маркаровой и Тимофея Милованова.

► Это и обещание на Банковой ликвидировать скандальный Окружной админсуд Киева.

Почему так – мы еще разберемся. Для начала же о том, почему Украина для администрации Байдена станет приоритетом. И вопрос здесь не только в его личном отношении к нашей стране.

На этой неделе Джозеф Байден представил кандидатов на ключевые должности в США, и уже очевидно, что это целый пул людей, которые и до этого занимались вопросами Украины.

Итак, сам Байден. Ошибочно поддакивать Трампу и говорить, что Байден в связке с Обамой в 2014 не захотели давать Украине летальное оружие. Совсем наоборот – именно Байден 6 лет назад лоббировал эту идею, но последний отказался воплощать её в жизнь, боясь эскалации со стороны Кремля.

Следующим госсекретарем США станет Энтони Блинкен

Но перейдем к самому интересному – его команде. Какой ветер будет дуть в сторону Украины, без преувеличения, зависит от госсекретаря, ведь именно он формирует внешнюю политику США.

С этой кандидатурой Байден уже определился – следующим госсекретарем станет Тони Блинкен. И это самый высокий пост в команде президента.



Энтони Блинкен / Фото France 24

Сразу обозначу, Тони имеет украинские корни, его дедушка – Морис Блинкен – родом из Киева. К тому же, он лично в марте 2015 приезжал в Киев на переговоры с Порошенко. Тогда обсуждались вопросы о помощи от МВФ, создании антикоррупционной системы и более эффективной работы украинских банков.

Кстати, как раз в разгар банковской реформы в Украине.

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Уже через 1,5 года после этого визита "Приватбанк" Коломойского был национализирован, а позже счета олигарха начали арестовывать по всему миру, в том числе и в США.

Начиная с весны 2019 скандальный Окружной админсуд Киева планомерно уничтожает всё, о чем в 2015 Блинкен говорил с тогдашним руководством страны. В апреле 2019 ОАСК во главе с одиозным Павлом Вовком выносит решение о незаконности национализации "Приватбанка". Позже НАБУ публикует пленки, на которых Вовк рассуждает о захвате власти в стране, за что ОАСК выносит решение об увольнении главы Антикорбюро Артема Сытника.

Справка. Главу ОАСК Павла Вовка и ряд судей подозревают в попытке захватить государственную власть, участии в преступной организации, злоупотреблении властью. Больше об этом – читайте по ссылке.

До последнего времени и на Банковой, и на Грушевского как-бы закрывают глаза на беспредел ОАСКа. И вот, как только становится известно о том, что Трамп окончательно дал зеленый свет передаче власти Байдену, а Байден официально огласил о назначении Блинкена госсекретарем, в Офисе Президента Владимира Зеленского заявляют о начале консультаций по ликвидации Окружного админсуда Киева.

Очевидно, что это решение только сблизит Киев и Вашингтон.

Блинкен сыграл важную ролю в сотрудничестве Украине с МВФ

Это же решение касается и другого важного вопроса – сотрудничества Украины с МВФ, где Блинкен тоже играл важную роль в свое время. И вот, как только новую команду Байдена огласили, в Офисе Президента в качестве советника главы ОП появляется экс-министр экономики Тимофей Милованов, которого знают и любят в Америке.

К тому же, новым послом Украины в США в МИДе видят экс-министра финансов Оксану Маркарову, которую также хорошо знают в Америке и которой удавалось вести слаженный диалог с МВФ.



Оксана Маркарова, Тимофей Милованов / Коллаж 24 канала

А предшествовал всему этому недельный визит нашей делегации во главе с главой НБУ в Вашингтон. И мне кажется, это только начало взаимодействия команд Зеленского и Байдена.

Новость с намёком на резкие изменения в Украине опубликовало и издание The Washington Post, редакция которого обратилась к Байдену с настоятельными советом помочь Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией.

В издании отмечают, что мол Зеленский сегодня, как никогда нуждается в поддержке, ведь в попытках борьбы с коррупцией он столкнулся с огромным давлением со стороны олигархов, которые по сути управляют сегодня Конституционным судом Украины.

Поэтому предлагают Байдену ввести санкции против судей КСУ, а также усилить расследования против двух крупных олигархов, которые могут проталкивать российские интересы в Украине – Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского.

В истории и с санкциями и с русскими интересами в Украине важно то, что в начале российской агрессии, именно будущий госсекретарь Тони Блинкен пролоббировал "всеобъемлющий санкционный режим" в отношении России, лично Путина и его окружения из-за оккупации Крыма.

Блинкен стремится возобновить отношения с ключевыми союзниками

К тому же никакой "раскачки" от Блинкена ждать не стоит. Он работал на ключевых должностях в двух основных центрах принятия решений по внешней политике США – Госдепе и Совете по нацбезопасности. К тому же он хорошо осведомлен о проблематике в постсоветском регионе.

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Он, как и Байден, стремится восстановить и усилить все отношения с ключевыми союзниками, усилить блоки и альянсы, в том числе и НАТО.

США не буде делить влияние с коррупционерами в Украине

И что самое главное, Блинкен жаждет восстановить влияние США на максимум стран, а это значит, что в Украине может прийти конец эпохе влияния пророссийских и олигархических сил. Уж поверьте, это влияние американский истеблишмент не будет делить с завравшимися коррупционерами в Украине.

И похоже и на Банковой, и в кабинетах украинских олигархов это учуяли. Яркий пример тому – увольнение с должности врио министра энергетики Ольги Буславец, которую тесно связывают с олигархом Ринатом Ахметовым.

Мол, она на посту министра лоббировала его интересы в энергетической сфере. А именно снижение работы атомной энергетики и наоборот увеличение тепловой, где монополистом и является Ахметов.

На её место тут же назначили еще одного врио министра Юрия Бойко. Нет, не того который из пророссийской ОПЗЖ, другого, а именно – зама Буславец.

Но, как говорят источники одного из украинских изданий, Юрий Бойко не будет долго занимать кресло министра, а просто придержит место другому – Юрию Гнатюку, который может лоббировать интересы олигарха Виктора Пинчука. А Пинчук за многие годы зарекомендовал себя как человек умеющий строить диалог с Вашингтоном. И похоже его услуги могут пригодится в Офисе Президента.

Советником Байдена по нацбезопасности может стать Джейк Салливан

Но если до этого мы говорили об уже происходящих внутренних изменениях, то дальше о том, какие процессы может запустить новая администрация президента США в вопросе российской агрессии.

И этот вопрос будет курировать советник Байдена по нацбезопасности. Им может станет Джейк Салливан. В свое время он также работал и в Госдепе и в Совете по нацбезопасности. Более того, во времена Обамы он возглавлял стратегически важный отдел политического планирования.



Джейк Салливан / Фото National Journal

К тому же важную роль в нашей обороноспособности играет Министерство обороны США. Ведь большая часть помощи Украине от США закладывается как раз в оборонный бюджет. Предположительно новым министром обороны станет Мишель Флорной, которая уже работала в Пентагоне.

Обратите внимание! Она в свое время резко раскритиковала решение Трампа о приостановлении оборонной помощи Украине, что потом привело к рассмотрению вопроса об импичменте Трампу.

Поэтому сомневатся, что она не поддержит стремление Байдена предоставить Украине летальное оружие, не стоит.

Украинский вектор в американской политике усилится

В целом, украинский вектор в американской политике может только усилится. Но это не значит, что США будут безоговорочно помогать, нет. В ответ там усиленно будут требовать реальную борьбу с коррупцией и внедрение реформ. И вряд-ли там поверят просто словам.

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И меня лично радует, что в Офисе Президента Зеленского вовремя начали давать сигнал Вашингтону – с вашей помощью мы, наконец, готовы бороться с внутренними врагами. По крайней мере, сейчас создаётся такое впечатление.

И упреждая крики о влиянии США на Украину скажу, конечно мы можем ничего не менять в стране и наплевать на желания какого-то там Вашингтона. Но тогда и на их помощь расчитывать не приходится. И взамен Запада, все громче зазвучат призывы искать помощи у северного соседа.