В Молдове 15 ноября состоялся второй тур голосования на президентских выборах. Согласно первым официальным данным после подсчета 85,30% голосов, в президентской гонке лидирует проевропейская кандидатка Майя Санду.

По состоянию на 22: 30 в Молдове уже обработали 85,30% протоколов и обнародовали первые результаты выборов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы. Читайте также Выборы президента Молдовы: в первом туре победила проевропейская кандидатка Майя Санду Результаты кандидатов в президенты Молдовы Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность") – 51,63% голосов избирателей;

Игорь Додон (действующий президент) – 48,37% голосов. Экзитполы во втором туре: Майя Санду – 54,8%,

Игорь Додон – 45,2%. Какими были результаты кандидатов в первом туре Санду – 36,16% голосов избирателей%;

Додон – 32,61%. Главное о выборах в Молдове Выборы президента Молдовы состоялись 1 ноября.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, в стране 15 ноября провели второй тур выборов.

В первом туре голосования явка составила 42,73%, во втором – 52,59%. На зарубежных участках проголосовали около 250 тысяч человек.

В Молдове президента выбирают на 4 года.

В 2016 году во второй тур выборов в Молдове также вошли Додон и Санду. Тогда победу одержал Игорь Додон – 52,11% против 47,89%.