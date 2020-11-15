Результаты выборов президента Молдовы: Санду лидирует после подсчета 85% голосов
В Молдове 15 ноября состоялся второй тур голосования на президентских выборах. Согласно первым официальным данным после подсчета 85,30% голосов, в президентской гонке лидирует проевропейская кандидатка Майя Санду.
По состоянию на 22: 30 в Молдове уже обработали 85,30% протоколов и обнародовали первые результаты выборов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия Молдовы.
Читайте также Выборы президента Молдовы: в первом туре победила проевропейская кандидатка Майя Санду
Результаты кандидатов в президенты Молдовы
- Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность") – 51,63% голосов избирателей;
- Игорь Додон (действующий президент) – 48,37% голосов.
Экзитполы во втором туре:
- Майя Санду – 54,8%,
- Игорь Додон – 45,2%.
Какими были результаты кандидатов в первом туре
- Санду – 36,16% голосов избирателей%;
- Додон – 32,61%.
Главное о выборах в Молдове
- Выборы президента Молдовы состоялись 1 ноября.
- Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, в стране 15 ноября провели второй тур выборов.
- В первом туре голосования явка составила 42,73%, во втором – 52,59%. На зарубежных участках проголосовали около 250 тысяч человек.
- В Молдове президента выбирают на 4 года.
- В 2016 году во второй тур выборов в Молдове также вошли Додон и Санду. Тогда победу одержал Игорь Додон – 52,11% против 47,89%.
Поделиться новостью