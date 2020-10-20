Демократы во главе с Джо Байденом планируют выиграть у Трампа в трех северных штатах: Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Начинаем серию материалов о "шатких" штатах США перед выборами.

Соединенные Штаты имеют одну интересную особенность, которая проявляется перед очередными выборами: это "шаткие" или "нестабильные" штаты, где сложно предсказать победителя. Могут победить как республиканцы, так и демократы.

24 канал расскажет истории 9 штатов, которые подходят под это описание. В первом материале речь пойдет о северных штатах: Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, которые входят в так называемый регион "Великих Озер". Они склоняются к демократам", но все еще может измениться. Во всех трех штатах Трамп победил в 2016 году, поэтому демократы теперь планируют вернуть их себе и восстановить "Демократическую Синюю Стену".

Мичиган и Висконсин: потерянные крепости



Трампа и Байдена ждут битвы в нескольких "шатких" штатах / Коллаж Marketwatch

Мичиган

Штат с 16-ю голосами в коллегии избирателей долго был прочно за демократами. Их кандидаты в президенты выиграли там шесть раз подряд до появления Дональда Трампа. Он сумел победить в 2016 году, обойдя Хиллари Клинтон лишь на 0,3% или менее чем на 11 тысяч голосов. Трамп стал первым республиканцем, победившим в Мичигане с 1988 года, после Джорджа Уокера Буша.

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Несмотря на это, республиканцы потеряли штат на выборах в Конгресс через два года. Демократы получили также своего губернатора. Они побеждали в сельской местности, тогда как "синяя партия" получила голоса пригородов. Если Трамп проиграет этот штат, права на ошибку в другом "шатком" у него уже не будет. Из всех сценариев только два не включают содержание "Штата росомахи".

Кстати, насчет главы штата Гретхен Уитмер, которую едва не похитили. Это вовремя предотвратили в ФБР. 6 из 10 жителей Мичигана довольны тем, как она борется с пандемией коронавируса. Болезнь убила 7323 человек в штате и это может серьезно повлиять на выборы. Мичиган же был одним из первых штатов, где республиканцы развернули сопротивление ограничительным мерам против коронакризиса.

Большинство избирателей в штате – белые, но есть большое темнокожее сообщество в таких городах, как Детройт. Здесь больше людей, чем в среднем по стране заканчивают старшую школу, но менее 30% – высшее учебное заведение. Мичиган – довольно молодой штат. 24,4% населения составляют люди 0-19 лет, на втором месте – люди от 20 до 34. В Мичигане живет больше женщин, чем мужчин.

Байден попытается завоевать рабочий класс, а также апеллировать к городским жителям и меньшинствам. Тогда как Трамп будет громко "устанавливать закон и порядок" и надеяться на поддержку сельских избирателей. Пока бывший вице-президент США ведет в Мичигане на 7,6%.

До сих пор главные работодатели Мичигана – автогиганты Ford и General Motors и черная металлургия. От них штат очень зависим, но политика администрации делает все только хуже (об этом далее – 24). В общем, торговая война с КНР привела к потере 175 тысяч рабочих мест еще в 2019 году, до эпохи ковида. На автомобильную промышленность Мичигана приходилось 35% сокращений.



Детройт рискует потерять свою промышленность из-за тарифов Трампа / Фото CTV News

Трамп обещал в 2016 году "вернуть рабочие места в Мичиган". Впрочем, не так случилось, как думалось. На самом деле мичиганская экономика страдает больше, чем в других штатах. ВВП упал на 41% во втором квартале, если брать годовые оценки. Из-за концентрации автопромышленности, прогнозы тоже неутешительны, потому что тысячи людей потеряли работу, так как остановились конвейерные линии.

Улучшения на 17,3% ожидают только в третьем квартале 2020 года. В общем, чтобы восстановить мичиганскую экономику, понадобятся три года. То же и с уровнем занятости. Для Детройта – не так давно признанного одним из самых депрессивных городов США – это тоже будет тяжелым испытанием. Но город все равно развивается гораздо быстрее чем штат в целом.

Стальной провал Есть и другая проблема: тарифы на сталь, введенные Белым Домом, которые приводят к потере работы. Через 4 года после обещаний Трампа одна из крупнейших сталелитейных фирм в штате, Great Lakes Works, закрылась и уволила 1250 человек. Трамп планировал повысить тарифы на 25%, чтобы защитить заводы. Но из-за них цена на сталь выросла, а спрос уменьшился. Инфраструктурный план, чтобы его увеличить, никогда не был выполнен. Существует угроза, что Ford, Chrysler и GM могут вообще уйти из штата из-за невыгодных для них цен на сырье.

Как республиканцы "пролистали штат"? В пригородах Детройта выросла поддержка консерваторов. Республиканцы до сих пор рекламируются в Мичигане, но удержать его считается более трудной задачей, чем Висконсин и Пенсильванию. Офис Республиканской партии в Детройте пуст с 2013 года, единственный кто выдвигался от Good Old Party, получил лишь чуть более 9 тысяч голосов в 2018.

Другое дело – пригород, где живет большинство людей. Там Трамп выигрывал в 2016. Но основная борьба еще впереди, потому что 13% мичиганцев делали свой выбор в последнюю неделю кампании.

К тому же, явка с 2012 по 2016 годы упала на 200 тысяч человек, отметил для "Голоса Америки" политолог из Мичиганского университета Майкл Трауготт. "Демократы не позволят Трампу и республиканцам подкрасться к ним и похитить победу, как в прошлый раз", – уверен он.

Висконсин



"Молочный штат" тоже теряет свой главный товар / Фото DrydenWire

Висконсин имеет похожую историю. Это тоже штат "Синей стены", которую республиканцы разбили в 2016 году. Он имеет 10 голосов в коллегии избирателей. Трамп победил здесь благодаря 22,800 голосам, или 0,7%. Это впервые с 1984 года республиканец выиграл самое народное голосование, когда такое сделал Рональд Рейган.

Также здесь праздновал Джордж Буш-младший в 2000 и 2004 годах. Он хоть и проиграл по бюллетеням, но взял коллегию избирателей. В штате республиканцы контролируют обе палаты местного Конгресса. Висконсин считается едва ли не самым поляризованным штатом США, где за 100 лет у власти были как прогрессивные, так и консервативные силы.

Демократы до сих пор считают, что его будет сложнее всего забрать назад, потому что он самый маленький из трех. Впрочем, последние события показывают, что, по крайней мере, часть из 5,8 млн населения "дрифтует" в "синий" лагерь. Штат имеет и демократа-губернатора.

Столкновение двух кандидатов в президенты в Висконсине обычно более напряженное чем в других штатах, а отрыв обычно не такой большой. Но пока Байден опережает Трампа на 7,1%. Местность была в новостях после стрельбы в Кеноше, где стреляли в Джейкоба Блейка и убили еще двоих протестующих. Так что расовый вопрос точно будет на повестке дня.

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Почти 80% избирателей в Висконсине – белые. Как и в Мичигане, падение промышленного производства привело к росту безработицы. Одной из причин провала Хиллари в Висконсине – неспособность привлечь на свою сторону белый рабочий класс. И это хороший урок кампании Байдена, каких ошибок точно повторять не стоит.

Трампа поддерживают избиратели без диплома колледжа, тогда как выпускники и женщины встали на сторону Байдена. Интересно также, что в штате республиканцы тоже используют голосование по почте, поэтому атаки Трампа против этого могут ударить и по его сторонникам.

К выборам Висконсин оказался не готовым: недостаточно локаций для голосования, не хватает персонала, ограничения по голосованию по почте. Это привело к длинным очередям и риску заражения коронавирусом. 176 тысяч человек уже подхватили его, 1558 – умерли. Цифры хоть и меньше, чем в Мичигане, но большинство обвиняет Трампа в плохой борьбе с коронавирусом.

Трамп выиграл штат, одержав победу в его юго-западной части, пишет CNN. Это сельская местность, которая ранее устойчиво голосовала за "красную" сторону.

Действующего лидера США там поддержали многие люди, но сейчас они "устали от постоянного информационного шторма" и постоянной политики. И да, это район сюрреализма: люди поддерживают республиканцев на местных гонках, но вполне могут отдать голос демократам, когда речь идет о президенте.

Яркая демонстрация разделения / Фото NYT

Усталость началась еще при Обаме, но усилилась за каденции Трампа, особенно после первых дебатов. Те демократы, которые во времена коронакризиса еще ходят от двери к двери, говорят: жители отдаленных районов штата уверены, что ни одна партия не уделяет достаточно внимания их местности. Поэтому кое-кто голосовал в 2016 году за третьего кандидата, а сейчас 14% решит только в последнюю неделю.

Несколько деревень "почти мертвы", их деловые центры исчезли вместе с вакансиями. И в фермерском штате! Закрытие ферм увеличилось на 20%. И снова войны на мировых торговых рынках заставили местных бизнесменов продавать меньше продукции. В случае Висконсина – молока. Создается все больше ферм от крупных корпораций, которые уничтожают маленький бизнес.

Пенсильвания: один из ключей к Белому Дому

Пенсильвания – очень важный "шаткий" штат, выигрыш в котором означает большие шансы на Белый Дом. Он тоже был проигран Трампу на "флажке" – 0,7% или 44 тысячи голосов. Конечно, теперь демократы приложат все усилия, чтобы вернуть его себе. Со времен Джорджа Уокера Буша республиканцы на этой земле не выигрывали (его сын взял Коллегию Избирателей на двух своих выборах, но не голосование – 24).

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Конечно, пока не пришел Дональд Трамп. Традиционно он выиграл в более бедных и отдаленных районах, где производство стали и угля в последнее время пришло в упадок. Тогда как Хиллари Клинтон (и теперь Джо Байден) полагается на избирателей в крупных городах, таких как Питтсбург, Филадельфия и их окрестности. Также демократы считаются "друзьями" рабочего класса. Это тоже может сыграть свою роль в попытке вернуть их голоса в рабочих городках.

Важную роль в Пенсильвании играет фрекинг – технология добычи нефти, которая предоставляет много рабочих мест. Этот штат – второй в США по производству природного газа. Трамп ложно заявляет, что Байден планирует запретить фрекинг. Сам кандидат от демократов заявлял, что хочет лишь запретить выдавать разрешения на бурение на государственных землях. И то лишь временно.

Безработица выросла до 10,3% в июле. Не факт, что жители чувствуют себя лучше, чем 4 года назад.

К тому же, это родной штат Джо Байдена, так что Трампу было, пожалуй, особенно приятно выиграть в Скрентоне (он даже упоминал это Байдену, говоря что он из деревни – 24), городке из "Ржавого пояса". Когда Байдену было 10 лет, семья переехала в штат Делавэр, который он и представлял 36 лет.

"Ржавый пояс" или же "Сердце страны" Часть Восточного побережья и Среднего Запада США, в котором от Индустриальной революции и до 1970-х годов были сотни заводов, фабрик, угольных и железных шахт. Они были частью "американской мечты", но в конце XX века промышленность пришла в упадок. Многие считают, что регион мог бы выиграть от перехода к современным технологиям.

Он стал "горячей точкой" COVID-19, но губернатор-демократ Том Вольф часто получал лестные отзывы за борьбу с ним. Здесь отрыв Байдена от Трампа немножко меньше, чем в выше рассмотренных штатах и составляет 6,1%. Сейчас в штате зафиксировано 187 тысяч случаев, 8,555 людей умерло. Это самое большое число среди всех трех рассмотренных штатов.

В отличие от двух других штатов региона, Пенсильвания – очень сбалансированный штат: по 9 представителей от обеих партий, по одному сенатору и губернатор-демократ.

Пенсильвания имеет больший разброс между возрастом населения: на первом месте люди 0-19 лет, но на втором – 20,9% людей в возрасте 50-64 года. Также там больше выходцев из Латинской Америки – целых 12%, темнокожих американцев – 7,8%. Также 30,8% пенсильванцев имеют хотя бы диплом колледжа.

Во всех трех штатах будет серьезная борьба и только выборы покажут, получится ли у демократов снова построить "Синюю Стену" на севере Соединенных Штатов.