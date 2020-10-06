После проведения первого раунда дебатов кандидат в президенты США Джозеф Байден увеличил отрыв от конкурента Дональда Трампа до 13%. Что интересно, всего за день до дебатов отрыв составлял практически неосязаемых 2%. Но дальше еще больше – через несколько дней Байден нарастил отставание до 16%.

Рейтинги кандидатов за месяц до выборов

Опрос провел телеканал CNN в течение 1 – 4 октября, сообщает Bloomberg.

Интересно Дебаты Трампа и Байдена – кандидатов в президенты США: видео и главные темы

Джозеф Байден – 57%,

Дональд Трамп – 41%.

Таким образом за месяц до выборов Байден опережает действующего президента на 16 пунктов. Представляется, что итог выборов очевиден. Чтобы спасти ситуацию, Дональду Трампу придется хорошенько постараться.

Какая поддержка у Байдена и Трампа после дебатов

Свежий опрос по рейтингам кандидатов в президенты США Байдена и Трампа совместно провели телеканал CNBC и компания Change Research, сообщает The Hill.

Интересно Дебаты Трампа и Байдена – кандидатов в президенты США: видео и главные темы

Джозеф Байден – 54%;

Дональд Трамп – 41%.

Кроме того, у американцев спросили, кто, по их мнению, лучше выступил на дебатах. Здесь Джо Байдена поддержали сразу 53% опрошенных, а Дональда Трампа – лишь 29%.

В то же время сразу 45% опрошенных выразили убеждение, что действующий президент Трамп выступил на дебатах хуже, чем они ожидали. О Байдене такое сказали лишь 11% опрошенных. Сразу 77% американцев признались, что им было стыдно за такие дебаты.

Интересно, что всего за несколько дней отрыв кандидатов вырос от 2% до 13%, но только 2% опрошенных сказали, что изменили свое мнение о кандидатах в результате первого этапа дебатов.

Каковой была ситуация до дебатов:

Джо Байден – 47%;

Дональд Трамп – 45%.



Выборы в США 2020 рейтинги кандидатов / Инфографика 24 канала



Такие данные, опубликованные The Hill до дебатов, свидетельствовали о том, что поддержка действующего президента росла. По сравнению с августом – на 3%. В то же время Байден наоборот терял симпатии населения.

Тогда 94% всех избирателей сказали, что уже определились, за кого будут голосовать. На мнение 5% американцев еще можно повлиять. Лишь треть избирателей планируют голосовать по почте или заочно, остальные таки планируют посетить участки.

Для сравнения – предыдущие срезы рейтингов кандидатов

В апреле Байден был впереди на 6 – 10%.

А уже в конце мая и в июне – на 10%.

В июле 2020 года разрыв между кандидатами также составлял около 10% в пользу Байдена.

В августе 2020 года за Байдена были готовы проголосовать 50% избирателей, за Трампа – 46%.

Когда состоятся дебаты между Трампом и Байденом

Кандидаты в президенты США должны дебатировать трижды, еще в одних дебатах должны принять участие кандидаты на вице-президента.

Президентские дебаты состоятся:

29 сентября – в Кливленде, штат Огайо;

15 октября – в Майами, штат Флорида;

22 октября – в Нэшвилле, штат Теннесси.

Вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, в штате Юта.

На что интересно обратить внимание, наблюдая за кампанией в США

Самый высокий рейтинг Байдена фиксировали еще в октябре 2019 года – тогда речь шла о 56%, а у Трампа было 39%. То есть, к июлю 2020 года соперники вернулись к статус кво перед началом предвыборной кампании , а главное – перед началом пандемии COVID-19, которая существенно ударил по ситуации в Штатах во всех аспектах.

, а главное – перед началом пандемии COVID-19, которая существенно ударил по ситуации в Штатах во всех аспектах. Дональд Трамп, несмотря на рейтинги и новости, продолжает уверенно утверждать, что является чрезвычайно популярным и с легкостью или даже разгромом победит всех оппонентов на выборах. А особенно Байдена, который "не способен управлять страной".

Интересно Как зуммеры, TikTok и бабушка почти сорвали Трампу президентскую кампанию: невероятная история из США

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года и будут 59-ми по счету в истории страны.