Выборы в США 2020: Байден еще больше оторвался от Трампа – рейтинг кандидатов
После проведения первого раунда дебатов кандидат в президенты США Джозеф Байден увеличил отрыв от конкурента Дональда Трампа до 13%. Что интересно, всего за день до дебатов отрыв составлял практически неосязаемых 2%. Но дальше еще больше – через несколько дней Байден нарастил отставание до 16%.
Рейтинги кандидатов за месяц до выборов
Опрос провел телеканал CNN в течение 1 – 4 октября, сообщает Bloomberg.
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- Джозеф Байден – 57%,
- Дональд Трамп – 41%.
Таким образом за месяц до выборов Байден опережает действующего президента на 16 пунктов. Представляется, что итог выборов очевиден. Чтобы спасти ситуацию, Дональду Трампу придется хорошенько постараться.
Какая поддержка у Байдена и Трампа после дебатов
Свежий опрос по рейтингам кандидатов в президенты США Байдена и Трампа совместно провели телеканал CNBC и компания Change Research, сообщает The Hill.
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- Джозеф Байден – 54%;
- Дональд Трамп – 41%.
Кроме того, у американцев спросили, кто, по их мнению, лучше выступил на дебатах. Здесь Джо Байдена поддержали сразу 53% опрошенных, а Дональда Трампа – лишь 29%.
В то же время сразу 45% опрошенных выразили убеждение, что действующий президент Трамп выступил на дебатах хуже, чем они ожидали. О Байдене такое сказали лишь 11% опрошенных. Сразу 77% американцев признались, что им было стыдно за такие дебаты.
Интересно, что всего за несколько дней отрыв кандидатов вырос от 2% до 13%, но только 2% опрошенных сказали, что изменили свое мнение о кандидатах в результате первого этапа дебатов.
Каковой была ситуация до дебатов:
- Джо Байден – 47%;
- Дональд Трамп – 45%.
Выборы в США 2020 рейтинги кандидатов / Инфографика 24 канала
Такие данные, опубликованные The Hill до дебатов, свидетельствовали о том, что поддержка действующего президента росла. По сравнению с августом – на 3%. В то же время Байден наоборот терял симпатии населения.
Тогда 94% всех избирателей сказали, что уже определились, за кого будут голосовать. На мнение 5% американцев еще можно повлиять. Лишь треть избирателей планируют голосовать по почте или заочно, остальные таки планируют посетить участки.
Для сравнения – предыдущие срезы рейтингов кандидатов
- В апреле Байден был впереди на 6 – 10%.
- А уже в конце мая и в июне – на 10%.
- В июле 2020 года разрыв между кандидатами также составлял около 10% в пользу Байдена.
- В августе 2020 года за Байдена были готовы проголосовать 50% избирателей, за Трампа – 46%.
Когда состоятся дебаты между Трампом и Байденом
Кандидаты в президенты США должны дебатировать трижды, еще в одних дебатах должны принять участие кандидаты на вице-президента.
Президентские дебаты состоятся:
- 29 сентября – в Кливленде, штат Огайо;
- 15 октября – в Майами, штат Флорида;
- 22 октября – в Нэшвилле, штат Теннесси.
Вице-президент Майк Пенс и сенатор Камала Харрис встретятся 7 октября в Солт-Лейк-Сити, в штате Юта.
На что интересно обратить внимание, наблюдая за кампанией в США
- Самый высокий рейтинг Байдена фиксировали еще в октябре 2019 года – тогда речь шла о 56%, а у Трампа было 39%. То есть, к июлю 2020 года соперники вернулись к статус кво перед началом предвыборной кампании, а главное – перед началом пандемии COVID-19, которая существенно ударил по ситуации в Штатах во всех аспектах.
- Дональд Трамп, несмотря на рейтинги и новости, продолжает уверенно утверждать, что является чрезвычайно популярным и с легкостью или даже разгромом победит всех оппонентов на выборах. А особенно Байдена, который "не способен управлять страной".
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