В конкурсе на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины выявили победителя. Из 112 работ наибольшее одобрение жюри вызвал проект Алексея Кохана.

Конкурс длился месяц

Лучшую работу определяли специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведению. Во главе жюри был автор Малого герба Андрей Гречило. Об этом написал в телеграмме министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб,

– отметил Ткаченко.

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Теперь в Минкульте займутся подготовкой проекта Закона "О государственных символах". Документ будет направлен на рассмотрение парламента. Если нардепы проголосуют за – эскиз официально утвердят, как большой Государственный Герб.

Обратите внимание! Конкурс на лучший большой Государственный Герб объявили 1 октября и длился он до 1 ноября.

За лучшие проекты эскизов обещали премии:

– первая премия – 100 тысяч гривен;

– вторая премия – 50 тысяч гривен;

– третья премия – 30 тысяч гривен.