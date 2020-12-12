Впереди новогодние праздники. Кто-то уже установил зеленую красавицу дома, а кто-то только планирует ее покупать. Как выбрать безопасную елку и где ее установить – читайте в нашем материале.

Редакция 24 канала собрала для вас полезные советы, которые помогут сделать праздники безопасными и веселыми!

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Искусственная елка или живая в горшке

Живая елка: уход

Если вы решили выбрать живую елку, то необходимо помнить о нескольких правилах:

Елка нуждается в уходе и увлажнении.

Нельзя оставлять дерево возле отопительных устройств.

Ежедневно проверяйте уровень воды, рядом можно разместить увлажнитель воздуха.

Если елка в горшке – поливайте и опрыскивайте. Горшок должен быть устойчивым.

Существуют елки в горшках, которые после праздников можно высадить во дворе. За ними нужен особый и специальный уход.

Засохшее дерево легко загорается.

Какой должна быть искусственная новогодняя красавица

Обратите внимание на материал, из которого изготовлена елка:

Литые елки из полиэтилена имеют наиболее реалистичный вид и являются безопасными. Такие елки могут прослужить более 10 лет.

из полиэтилена имеют наиболее реалистичный вид и являются безопасными. Такие елки могут прослужить более 10 лет. Елки из поливинилхлорида прослужат меньше, но также устойчивы к возгоранию.

прослужат меньше, но также устойчивы к возгоранию. А вот елочки из лески имеют маленькую толщину иголок и выглядят не так реалистично. Их нельзя назвать огнеупорными и износостойкими.

Перед покупкой искусственной елки нужно:

Обязательно понюхайте ее иголки и ствол. Качественные изделия не должны иметь резкого химического запаха. "Хвоя должна быть твердой и упругой. Подставка должна быть устойчивой. Лучшим вариантом будет выбрать металлическую подставку. При покупке елки учитывайте размер вашего дома.



Елка должна быть из качественного материала / Фото pexels

Обязательно попросите сертификат качества у консультанта. Состав елки не должен содержать вредных веществ (формальдегидов и фенола), а также должно быть указано об огнестойкости. Обратите внимание на фирму-производителя, страну и дату изготовления.

Какую елку лучше выбрать? Если вы решили приобрести живую елку, то обязательно проверяйте наличие штрих-кода и соответствующих документов. А если вы предпочитаете искусственные елки, то здесь не стоит экономить. Ведь от материала, из которого изготавливают елки, зависит ваша безопасность и долговечность изделия.

Правила безопасности, когда елка дома

Сперва елку нужно правильно установить. Она должна размещаться минимум за 1 метр от стен и потолка. Обязательно поставьте дерево на специальную подставку.



Обратите внимание на подставку, она должна быть устойчивой / Фото rattwood

Используйте электрические гирлянды только промышленного производства. Провода елочной гирлянды не должны обматывать ствол или тянуться через всю комнату. Нельзя украшать елку настоящими свечами, бенгальскими огнями или фейерверками. Не позволяйте детям самостоятельно включать гирлянды и ни в коем случае не оставляйте включенную иллюминацию и малышей без присмотра.

Безопасная новогодняя елка / инфографика ГСЧС

Какими должны быть игрушки

Не стоит покупать украшения на стихийных рынках, ведь дешевая продукция без конкретного производителя может иметь некачественно обработанные детали и содержать токсичные вещества.

Перед покупкой внимательно рассмотрите изделие. Игрушки не должны иметь резкого запаха химии, краска не должна оставаться на руках, а блестки не должны осыпаться.

Крепление гирлянд и шариков не должно быть хрупким.



Игрушки должны иметь прочное крепление / Фото pexels

Если в вашем доме есть дети и/или животные

Яркие игрушки привлекают детей, поэтому стеклянные и хрупкие изделия, которые имеют мелкие детали, необходимо держать как можно дальше. Также это касается украшений, которые имитируют пищу, например, искусственные конфеты, пряники, фрукты.



Не оставляйте без присмотра животных и детей в комнате, где есть елка / Фото pexels

Мишура и "дождик" – опасны не только для маленьких детей, но и для домашних животных. Мишура имеет в составе тонкий металл, который может травмировать слизистую оболочку и внутренние органы. Кошки или собаки часто пробуют жевать дождик.

В любом случае, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. Не пытайтесь самостоятельно вытащить дождик.