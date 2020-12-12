Как выбрать безопасную елку: инфографика
Впереди новогодние праздники. Кто-то уже установил зеленую красавицу дома, а кто-то только планирует ее покупать. Как выбрать безопасную елку и где ее установить – читайте в нашем материале.
Редакция 24 канала собрала для вас полезные советы, которые помогут сделать праздники безопасными и веселыми!
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Искусственная елка или живая в горшке
Живая елка: уход
Если вы решили выбрать живую елку, то необходимо помнить о нескольких правилах:
- Елка нуждается в уходе и увлажнении.
- Нельзя оставлять дерево возле отопительных устройств.
- Ежедневно проверяйте уровень воды, рядом можно разместить увлажнитель воздуха.
- Если елка в горшке – поливайте и опрыскивайте. Горшок должен быть устойчивым.
- Существуют елки в горшках, которые после праздников можно высадить во дворе. За ними нужен особый и специальный уход.
Какой должна быть искусственная новогодняя красавица
Обратите внимание на материал, из которого изготовлена елка:
- Литые елки из полиэтилена имеют наиболее реалистичный вид и являются безопасными. Такие елки могут прослужить более 10 лет.
- Елки из поливинилхлорида прослужат меньше, но также устойчивы к возгоранию.
- А вот елочки из лески имеют маленькую толщину иголок и выглядят не так реалистично. Их нельзя назвать огнеупорными и износостойкими.
Перед покупкой искусственной елки нужно:
- Обязательно понюхайте ее иголки и ствол. Качественные изделия не должны иметь резкого химического запаха.
- "Хвоя должна быть твердой и упругой.
- Подставка должна быть устойчивой. Лучшим вариантом будет выбрать металлическую подставку.
- При покупке елки учитывайте размер вашего дома.
Елка должна быть из качественного материала / Фото pexels
Какую елку лучше выбрать?Если вы решили приобрести живую елку, то обязательно проверяйте наличие штрих-кода и соответствующих документов. А если вы предпочитаете искусственные елки, то здесь не стоит экономить. Ведь от материала, из которого изготавливают елки, зависит ваша безопасность и долговечность изделия.
Правила безопасности, когда елка дома
- Сперва елку нужно правильно установить. Она должна размещаться минимум за 1 метр от стен и потолка.
- Обязательно поставьте дерево на специальную подставку.
Обратите внимание на подставку, она должна быть устойчивой / Фото rattwood
- Используйте электрические гирлянды только промышленного производства.
- Провода елочной гирлянды не должны обматывать ствол или тянуться через всю комнату.
- Нельзя украшать елку настоящими свечами, бенгальскими огнями или фейерверками.
- Не позволяйте детям самостоятельно включать гирлянды и ни в коем случае не оставляйте включенную иллюминацию и малышей без присмотра.
Безопасная новогодняя елка / инфографика ГСЧС
Какими должны быть игрушки
- Не стоит покупать украшения на стихийных рынках, ведь дешевая продукция без конкретного производителя может иметь некачественно обработанные детали и содержать токсичные вещества.
- Перед покупкой внимательно рассмотрите изделие. Игрушки не должны иметь резкого запаха химии, краска не должна оставаться на руках, а блестки не должны осыпаться.
- Крепление гирлянд и шариков не должно быть хрупким.
Игрушки должны иметь прочное крепление / Фото pexels
Если в вашем доме есть дети и/или животные
Яркие игрушки привлекают детей, поэтому стеклянные и хрупкие изделия, которые имеют мелкие детали, необходимо держать как можно дальше. Также это касается украшений, которые имитируют пищу, например, искусственные конфеты, пряники, фрукты.
Не оставляйте без присмотра животных и детей в комнате, где есть елка / Фото pexels
Мишура и "дождик" – опасны не только для маленьких детей, но и для домашних животных. Мишура имеет в составе тонкий металл, который может травмировать слизистую оболочку и внутренние органы. Кошки или собаки часто пробуют жевать дождик.
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