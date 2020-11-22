Выдержал 2 часа: Трамп ушел с саммита G20, чтобы поиграть в гольф
На саммите "Большой двадцатки" – G20 – президент США Дональд Трамп смог высидеть только 2 часа. А потом досрочно покинул мероприятие и поехал играть в гольф.
Дональд Трамп не усидел на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), которые как раз обсуждали COVID-19. Как пишет The Guardian, действующий глава Белого дома решил не обсуждать совместный ответ мира на вызовы пандемии, несмотря на почти 200 тысяч новых больных в США за прошедшие 24 часа.
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Саммит G20 запланирован на 2 дня – субботу и воскресенье 21 и 22 ноября соответственно. В первый день Трамп после менее чем 2 часов участия в онлайн-конференции покинул Белый дом и уехал в свой гольф-клуб в Вирджинии, как отметили в CNN.
Сейчас на саммите президента США временно представляют министр финансов Стивен Мнучин и его экономический советник Ларри Кадлоу. Тем временем в СМИ уже опубликовали кадры, как Трамп играет в гольф вместо общения с мировыми лидерами.
Трамп поехал играть в гольф вместо участия в саммите G20 / Фото АР
Однако Трамп, как пишет Observer, якобы намекнул лидерам стран "Большой двадцатки", что в воскресенье планирует таки участвовать в саммите. В этот день будут обсуждать экономические проблемы мира (к слову, на G20 приходятся 85% мирового ВВП) и проблемы климата.
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