На саммите "Большой двадцатки" – G20 – президент США Дональд Трамп смог высидеть только 2 часа. А потом досрочно покинул мероприятие и поехал играть в гольф.

Дональд Трамп не усидел на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), которые как раз обсуждали COVID-19. Как пишет The Guardian , действующий глава Белого дома решил не обсуждать совместный ответ мира на вызовы пандемии, несмотря на почти 200 тысяч новых больных в США за прошедшие 24 часа.

Это интересно Байдена и США "сглазили": как Трамп саботирует передачу власти

Саммит G20 запланирован на 2 дня – субботу и воскресенье 21 и 22 ноября соответственно. В первый день Трамп после менее чем 2 часов участия в онлайн-конференции покинул Белый дом и уехал в свой гольф-клуб в Вирджинии, как отметили в CNN .

Сейчас на саммите президента США временно представляют министр финансов Стивен Мнучин и его экономический советник Ларри Кадлоу. Тем временем в СМИ уже опубликовали кадры, как Трамп играет в гольф вместо общения с мировыми лидерами.



Трамп поехал играть в гольф вместо участия в саммите G20 / Фото АР

Однако Трамп, как пишет Observer , якобы намекнул лидерам стран "Большой двадцатки", что в воскресенье планирует таки участвовать в саммите. В этот день будут обсуждать экономические проблемы мира (к слову, на G20 приходятся 85% мирового ВВП) и проблемы климата.

Интересно, что почти все американские издания, написавшие об этом событии, отмечают, что потеря интереса у Трампа к международной политике очень заметна после того, как стало известно о его поражении на президентских выборах. Действующий глава США, напомним, до сих пор так и не признал победу Байдена.



Предварительные результаты выборов президента США 2020 года / Инфографика 24 канала