Выдре Харрис уже 10 лет. Он в этом году потерял свою любимую. Работники Корнуольского заказника для ластоногих, что в Англии, нашли необычный выход из ситуации – они сами создали сайт онлайн-знакомств и завели для Харриса профиль. Результат не заставил себя ждать.

Теперь у выдры есть новая любовь. Об этом говорится в пресс-релизе заказника.

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История Харриса

Выдру Харриса перевели в заказник в 2016 году. Его семья из зоопарка в Уэльсе отказалась от него. Его вторая половинка – выдра по имени Абрикосинка. К сожалению, недавно она умерла.

Справка. Выдры живут в природе парами. Если кто-то один в паре умирает, то это сильный удар для второй половинки.

Выдре дали второй шанс на любовь

В заказнике решили дать выдре второй шанс влюбиться. Там создали фейковый онлайн-сайт знакомств Fishing for Love и завели профиль для Харриса. В описании говорилось, что он очень внимательный, любит нежиться и внимательно слушает, а еще "будет любить так, как ни одна другая выдра".



Страница Харриса / Скриншот с сайта Корнуольского заказника

Хеппи-энд

На аккаунт Харриса откликнулись – в другом заказнике из английского города. Местная выдра Тыковка также пережила потерю партнера. Поэтому работники обоих заведений решили попробовать свести животных вместе.



Счастливая выдра Харрис / Фото Корнуольского заказника