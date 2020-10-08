В выпуске программы "Вєсті.UA" за 8 октября – есть несколько историй, которые стали символом любви и одиночества. В литературе – Ромео и Джульетта, в кино – Хатико, ожидавший хозяина. В политике – Кравчук, который побивается за своим Фокиным. Украина заявила о поддержке Азербайджана в Карабахском конфликте. Но на каждое решение правительства есть Илья Кива, который призвал поддержать Армению.

Также в выпуске "Вєсті.UA" на 24 канале: "Святая" жена Насирова