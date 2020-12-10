В выпуске программы "Вєсті.UA" за 10 декабря – радикальный Олег Ляшко всем известен своими драками в парламенте. Впрочем, на замену ему пришел легендарный нардеп из "Сулги народа" Александр Юрченко. Он уверяет, что его якобы избил Гео Лерос. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал свою позицию относительно идеи сокращения количества народных депутатов в парламенте.

Также в выпуске "Вєсті.UA" на 24 канале: Одобряют ли амнистию за преступления на востоке Украины – детали в цифрах. "ДНР" и ополченцы.