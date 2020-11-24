В выпуске программы "Вєсті.UA" за 24 ноября – когда прогрессивная социалистка Наталья Витренко исчезла с радаров, жизнь стала скучной для пенсионеров, которые тоскуют по СССР. Но часть витренковского электората неожиданно для себя откусила ОПЗЖ. Илья Кива, один из главных гееборцев страны, показал пальцем – кто может стать лицом ЛГБТ в Украине.

Также в выпуске "Вєсті.UA" на 24 канале: Представитель закона вляпался в проблемы с законом. Радуцкий нацелился на курильщиков.