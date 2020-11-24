Вєсті.UA: ОПЗЖопцы воскрешают электорат Витренко. Кива – главный гееборец Украины
В выпуске программы "Вєсті.UA" за 24 ноября – когда прогрессивная социалистка Наталья Витренко исчезла с радаров, жизнь стала скучной для пенсионеров, которые тоскуют по СССР. Но часть витренковского электората неожиданно для себя откусила ОПЗЖ. Илья Кива, один из главных гееборцев страны, показал пальцем – кто может стать лицом ЛГБТ в Украине.
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