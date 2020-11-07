В итоговом выпуске программы "Вєсті.UA Жир" за 7 ноября – нардеп от ОПЗЖ Илья Кива отметился одиозным заявлением относительно украинского журналиста. Причиной стал вопрос о скандале вокруг решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы. Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка объявили в розыск. Однако так называемые покровители и с этой проблемой могут помочь ему.

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