Эти компании известны по всему миру, их продукцией пользуются миллиарды. Как выглядели первые офисы рекордного бизнеса – читайте в нашем материале.

Могли бы вы представить, что в вашем гараже зародится крупнейший интернет-сервис? А вот некоторые представили! 24 канал рассказывает о том, как выглядели известные компании в начале.

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Amazon, 1999

Джеффри Безос в гараже собственного дома создал Amazon. Сейчас это крупнейшая в мире компания, которая продает товары и услуги через интернет.

Amazon уже имеет несколько отдельных сайтов для США, Великобритании, Ирландии, Франции, Канады, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Австралии, Бразилии, Японии, Китая, Индии и Мексики.

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Amazon в начале / Фото pikabu

Dunkin 'Donuts, 1950

Билл Розенберг понял, что пончики и кофе – это 2 самых популярных товара, ведь молодежь хранит каждую минуту свободного времени. Поэтому в 1948 году он открыл Open Kettle, где продавал пончики по 5 центов, а кофе по 10.

Через два года Розенберг, в 1950 году, переименовывает свое заведение на Dunkin 'Donuts. Философия кафе актуальна и по сей день:

Сделать и подать свежый, вкусный кофе и пончики быстро и вежливо.

Сейчас сети кофеен работают в 33 странах мира, обслуживая ежедневно более 2,7 миллиона посетителей.



Одна из самых популярных сетей пончиков / Фото pikabu

Harley Davidson, 1903

В 1901 году братья Дэвидсон и их друг Уильям Харли сделали первый мотоцикл, который не смог даже подняться на холм. Поэтому они начали работу над новым мотоциклом уже в сарае, который был на заднем дворе дома.



Одна из самых известных компаний, которая производит мотоциклы / Фото vintag

Вurger King, 1954

Джеймс Макламор посетил ресторан сети McDonald's, где ознакомился с производством гамбургеров. 4 декабря 1954 года в пригороде Майами Макламор и Дэвид Эджертон создали собственный вариант системы фаст-фуд. Тогда ресторан назывался Insta-Burger King. Позже переименован в Burger King.



Сеть фаст-фуда, основанная в 1954 году / Фото vintag

H&M, 1947

В 1946 году предприниматель Эрлинг Перссон, путешествуя по США, вдохновился широким ассортиментом универмагов Macy's и Barney's в Нью-Йорке. Он решил создать аналогичный магазин одежды в Швеции, где каждая женщина смогла бы приобрести модную одежду по доступной цене. Перссон назвал магазин Hennes.

В 1968 году Эрлинг Перссон выкупает магазин одежды для рыбаков и охотников. Бренд меняет название на Hennes & Maurit. Кроме того, ассортимент расширяется и H&M становится магазином для всей семьи.

Сегодня H&M – самая известная международная компания, которая занимается розничной торговлей модной одежды.



Магазин бюджетной одежды в 1947 году / Фото vintag

Suzuki, 1909

Известная машиностроительная компания Suzuki была основана в 1909 году в японском городе Хамамацу. Свою деятельность она начала с выпуска ткацких станков, мотовелосипедов и мотоциклов, тогда она называлась Suzuki Loom Works.

После 1937 года, когда в Японии резко вырос спрос на автомобили, компания начала заниматься разработкой малолитражных авто. Но из-за Второй мировой войны к производству транспортных средств Suzuki вернулась только в 1951 году.

Компания Suzuki расширилась на весь мир и производит авто не только в Японии.



Так выглядела японская компания Suzuki / Фото vsviti

Starbucks, 1971

В Сиэтле 1971 года была основана компания, которая занималась переработкой и продажей бобов кофе. С 90-х годов Starbucks уже открывал по новой кофейне ежедневно.

Сейчас Starbucks – это крупнейшая международная сеть кафе быстрого обслуживания.



Кафе Starbucks / Фото vsviti

Nokia, 1865

Предшественниками современной компании Nokia были:

Nokia (Nokia Aktiebolag)

финский Rubber Works Ltd;

финский кабельный завод Ltd.

В 1865 году горный инженер Фредрик Идестам создал небольшой целлюлозный завод, где начал производство бумаги. Впоследствии его близкий друг Леопольд Мехелин превратил фирму в компанию, которая начала заниматься выработкой электроэнергии.

После 60-х годов Nokian имела несколько основных видов деятельности:

производство резиновых изделий (современная компания Nokian); изготовление кабелей и электроники; переработка древесины; производство электроэнергии.

С 1980-х годов она начала активно развивать разработку и производство электроники.

Сейчас компания Nokia – это производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей, а мобильные телефоны продаются в более чем 150 странах мира.



Целлюлозный завод, который впоследствии получил название "Нокия"​/ Фото vsviti