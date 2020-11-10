Как выглядит парламент Армении после захвата протестующими: видео
В ночь на 10 ноября армянские протестующие захватили здание парламента в Ереване. Кроме того, премьер-министр Армении Никола Пашинян сообщил, что из его резиденции украли компьютер, часы и другие личные вещи.
Во время захвата здания парламента протестующие якобы обокрали резиденцию главы правительства. Об этом Пашинян написал на своей странице в фейсбуке.
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Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, "во имя Родины",
– подчеркнул Пашинян.
В сети также показали кадры, как выглядит парламент по состоянию на утро 10 ноября. На кадрах можно увидеть, что многие комнаты фактически разрушены.
Здание парламента в Ереване после захвата: смотрите видео
Захват парламента в Ереване: что известно
- 10 ноября Армения, Россия и Азербайджан подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе.
- Сразу после соответствующего заявления лидера армянского правительства Никола Пашиняна в стране вспыхнули массовые протесты.
- Протестующие ворвались в здание парламента. Они требуют отставки Пашиняна.
- Президент Армении Армен Саркисян уже заявил, что не участвовал в переговорах о мире в Нагорном Карабахе, а о соглашении узнал из СМИ.
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