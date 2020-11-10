В ночь на 10 ноября армянские протестующие захватили здание парламента в Ереване. Кроме того, премьер-министр Армении Никола Пашинян сообщил, что из его резиденции украли компьютер, часы и другие личные вещи.

Во время захвата здания парламента протестующие якобы обокрали резиденцию главы правительства. Об этом Пашинян написал на своей странице в фейсбуке.

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Компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие вещи украли из резиденции премьер-министра. Все это, конечно, "во имя Родины",

– подчеркнул Пашинян.

В сети также показали кадры, как выглядит парламент по состоянию на утро 10 ноября. На кадрах можно увидеть, что многие комнаты фактически разрушены.

Здание парламента в Ереване после захвата: смотрите видео

Захват парламента в Ереване: что известно