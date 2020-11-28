Главы фракций 28 ноября обсуждали с Андреем Ермаком и Денисом Шмыгалем возможность введения в Украине полного локдауна. Участники совещания даже показывали тематические графики.

Все будет зависеть от количества инфицированных коронавирусом. Об этом в своем телеграм-канале написал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Актуально Глава Минздрава Максим Степанов выздоровел от коронавируса

Есть базовый сценарий, однако все зависит от количества больных. Вопрос чувствительный, поэтому конкретные даты пусть озвучивают в Кабмине. Однако выглядит так, что тут без вариантов,

– подчеркнул Железняк.

Детали совещания

Совещание состоялось под председательством главы Офиса Президента Андрея Ермака и премьера Дениса Шмыгаля.

Кроме карантина на новогодние праздники, на совещании также обсудили госбюджет-2021, конституционный кризис в Украине, закон О НАБУ и тому подобное.

Что известно о локдауне в Украине