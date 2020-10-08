Международный валютный фонд отреагировал на решение Совета Нацбанка о выговоре двум членам правления НБУ – Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Кроме того, историю прокомментировал и председатель центрального банка Украины.

Реакция МВФ на выговоры Рожковой и Сологубу

Обеспечение ответственности правления НБУ должно осуществляться согласно принципам управления Национальным банком. Такое заявление сделал Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине, пишет 24 канал.

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По его словам, эти критерии управления разрабатывали на консультациях со специалистами МВФ на протяжении предыдущих программ, которые Фонд поддерживал.

Эти принципы сработали как в пользу НБУ, так и в целом для экономики Украины. Их соблюдение усилило доверие к НБУ как к независимому и профессиональному центробанку, придав политике Нацбанка большей надежности и эффективности,

– говорится в заявлении.

Что на это говорит Шевченко

Кроме того, на ситуацию отреагировал и глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью "Зеркалу недели".

По его словам, заместители председателя Национального банка Рожкова и Сологуб нарушили политику "единого голоса". А это могло повредить взаимопониманию регулятора с международными партнерами Украины.

Для меня неотъемлемая составляющая успеха на любой должности – это командная игра. Ее частью является коммуникация. Основой взаимодействия НБУ с обществом, бизнесом, международными партнерами является стратегия коммуникаций,

– отметил глава НБУ.

Глава регулятора также отметил, что стратегия является обязательной для выполнения всеми работниками НБУ без исключений. "Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса". Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка", – уточнил Шевченко.

Глава центрального банка считает, что выражение контрастных взглядов разными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, в частности с МВФ.

К слову, Рожкова считает вынесение ей недоверия за общение со СМИ тревожным сигналом для независимости НБУ. Однако Шевченко уверяет, что "это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления".

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Обратите внимание! Рожковой и Сологубу Совет регулятора выразил недоверие и объявил выговоры из-за их публичных выступлений. В частности, говорится об их комментариях изданию KyivPost для публикации о Национальном банке.