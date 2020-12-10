Ряд СМИ обнародовали информацию о том, что поставщик газа компания Megawatt не смогла обеспечить своих клиентов голубым топливом.

В ответ на запросы клиентов и СМИ о недостоверной информации на сайте Znaj.ua компания решила объяснить ситуацию и высказать свою позицию.

"Мы можем подтвердить, что 170 будущих клиентов Megawatt застряли у Поставщика последней надежды (ППН) в процессе присоединения к нам из-за технической ошибки нашего сотрудника. На данный момент мы направили все необходимые документы для того, чтобы переходный процесс прошел как можно быстрее. Регламентом предусмотрено 3 дня на исправление ошибки. Это время потребители формально проведут на ППН перед окончательным присоединением к Megawatt", – поясняют в компании.

Весь газ, который будущие клиенты Megawatt будут вынуждены потребить у ППН будет 100% оплачен компанией.

"В нашей компании достаточно газа, никто из текущих клиентов компании не переведен на ППН, все контракты выполняются. Конкурентов просим вести честную конкурентную борьбу и не опускаться до обмана представителей СМИ и населения", – отметили в Megawatt.