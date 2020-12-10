Португалия выплатит возмещение семье украинцу, которого убили в аэропорту Лиссабона
Власти Португалии согласилась выплатить денежную компенсацию вдове и детям погибшего Игоря Гоменюка. В марте 2020 40-летний украинец умер в аэропорту Лиссабона после избиения сотрудниками миграционной службы.
Решение о компенсации приняло правительство Португалии
Решение о выплате компенсации правительство страны приняло 10 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.
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Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание,
– написал глава МИД.
Ранее председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха отметил, что за 9 месяцев, прошедших с момента трагедии, португальская власть не смогла извиниться перед семьей Гоменюка.
Что известно о гибели Игоря Гоменюка
- Украинца задержали за попытку въезда в страну без визы.
- В комнате без камер мужчину избили трое работников миграционной службы. В изоляторе он умер.
- Прокуратура выдвинула им обвинения в убийстве
- Через 9 месяцев после убийства в отставку ушла глава миграционной службы Португалии Криштина Гато.
- Первое судебное заседание по делу состоится 20 января 2021 года.
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