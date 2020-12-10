Власти Португалии согласилась выплатить денежную компенсацию вдове и детям погибшего Игоря Гоменюка. В марте 2020 40-летний украинец умер в аэропорту Лиссабона после избиения сотрудниками миграционной службы.

Решение о компенсации приняло правительство Португалии

Решение о выплате компенсации правительство страны приняло 10 декабря. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в твиттере.

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Ожидаю, что по итогам расследования суд установит виновным должное наказание,

– написал глава МИД.

Я був на зв’язку з португальским колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

Ранее председатель Союза украинцев в ​​Португалии Павел Садоха отметил, что за 9 месяцев, прошедших с момента трагедии, португальская власть не смогла извиниться перед семьей Гоменюка.

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