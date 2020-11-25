В правительстве разработали программы помощи для предпринимателей, если в Украине усилят карантин. В частности, это выплаты ФЛП и наемным работникам по 8 тысяч гривен и освобождение от налогов некоторых предпринимателей.

Все программы направлены на рассмотрение в Раду. В Кабмине ожидают, что парламентарии поддержат инициативы. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает 24 канал.

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О каких программах идет речь

Выплаты по 8 тысяч ФЛП и наемным работникам

Так, деньги выплатят тем, чья сфера деятельности может попасть под закрытие из-за карантина. Общий объем выплат составит более 10 млрд гривен. Воспользоваться помощью смогут более миллиона украинцев.

Сохранение рабочих мест

Если введут жесткий карантин, работодатели смогут единовременно получить до 8 тысяч гривен на каждого работника, рабочее время которого вынужденно сократят.

Компенсация на выплаты ЕСВ

Предприятия, которые приостановят работу во время карантина, получат деньги на уплату единого социального взноса за наемных работников. Для этого планируется предусмотреть около 1,5 миллиарда гривен для 120 тысяч юридических лиц.

Освобождение от налогов

Кроме того, от уплаты налогов и сборов, включая ЕСВ, хотят освободить почти 200 тысяч предпринимателей 1 группы.

Гарантии по кредитам

Кроме этого, Шмыгаль заявил, что государство будет гарантировать до 80% тела кредита, который предприниматель взял в банке.

Так, правительство разработало программу портфельных гарантий по кредитам для малого и среднего бизнеса. Выделят дополнительные 5 миллиардов гривен, которые пойдут на удешевление кредитов для предприятий. По словам премьера, срок таких гарантий может быть от 1 до 10 лет.

Усилят ли карантин

На заседании Шмыгаль предположил, что на новогодние праздники могут ввести локдаун. Сейчас такой вариант только рассматривают, однако если карантин выходного дня не даст эффекта, ограничения могут усилить.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала