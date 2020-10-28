Осенний призыв в Украине начался 1 октября 2020 года. По состоянию на 26 октября на срочную службу в армию призвали 5406 человек. Это – 40% от запланированного объема.

Из них в Вооруженные Силы Украины призвали 3959 человек, в другие военные формирования — 1447 юношей. Об этом отметило командование Сухопутных войск ВСУ, сообщают в "Армия".

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По словам начальника отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования сухопутных войск Дмитрия Вастьянова, призыв идет согласно утвержденного плана отправок.

Западный регион Украины на 42% выполнил план, северный – на 41%, южный на 39%, восточный – на 38%,

– отметил офицер.

Заметим! К призыву подлежат парни в возрасте от 18 до 27 лет, у которых нет каких-либо оснований для отсрочки (получение образования, состояние здоровья и тому подобное). Больше об этом читайте здесь.

Весенний призыв

Он подтвердил, что во время весеннего призыва 2020 года из-за отсутствия транспортного сообщения юношей отправляли в учебные центры преимущественно по территориальному принципу – когда призывники, например, из Западного региона направлялись в учебные центры, расположенные в том же регионе.

"В настоящее время транспортное сообщение в стране работает, поэтому мы придерживаемся утвержденных ранее планов и перераспределение молодого пополнения между учебными центрами пока не осуществляется", – добавил Вастьянов.



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