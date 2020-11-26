Чиновники тайно встречаются с бизнесменами, несмотря на обещание Зеленского, – СМИ
Чиновники продолжают непублично встречаться с влиятельными бизнесменами. Это происходит несмотря на то, что Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно прозрачными.
Такие непубличные тайные встречи зафиксировали расследователи "Схем". Об этом рассказали на сайте "Радио Свобода".
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Кофейные посиделки с бизнесменами
Журналисты увидели 13 ноября машину охраны неформальной группы "Приват". Она сопровождала BMW на выезде из Министерства внутренних дел. Через некоторое время кортеж заехал в подземный паркинг столичного офиса Игоря Коломойского. Он подтвердил, что встречался с главой МВД Арсеном Аваковым.
Кофе выпил, давно не виделись. Никаких дел,
– отметил Коломойский.
Въезд в МВД / Фото "Схем"
Возле офиса Коломойского / Фото "Схем"
Представитель неформальной группы "Приват" бизнесмен Михаил Киперман 21 октября встретился с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Их встреча состоялась в пятизвездочном отеле Hyatt.
Киперман встречался с Коболевым / Фото "Схем"
Законопроект в Верховной Раде
Верховная Рада за 2 недели проголосовала за новый законопроект. Он предусматривает погашение налоговых долгов крупнейшей нефтедобывающей полугосударственной компании "Укрнафта" на 30,35 миллиарда гривен. Андрей Коболев отказался комментировать встречу и подчеркнул, что должен проводить переговоры с разными группами людей. Также он отметил, что все встречи по теме об "Укрнафте" закончили с представителями группы еще несколько месяцев назад.
Коломойский прокомментировал встречу своего соратника с Коболевым: "Точно они не занимались вопросами погашения этого долга. Это не в компетенции Кипермана". Также он одобрительно отозвался о законопроекте.
В то же время Михаил Киперман до 2017 года входил в наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", до 2015 года контроль над компанией принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, структуры которого владеют около 40% компании.
Кого еще зафиксировали за тайными встречами
Расследователи регулярно фиксировали заезды автомобилей и других бизнесменов в правоохранительное ведомство. В частности бизнесмена Павла Фуксу поймали:
- 14 сентября – у товарища, городского главы Харькова Геннадия Кернеса;
- 10 и 12 ноября – в компании внештатного советника министра Авакова Игоря Котвицкого.
В Министерство внутренних дел 18 июня приезжал бизнесмен Илья Павлюк. Его связывают с влиянием на таможню и формированием подконтрольной группы в составе фракции "Слуга народа". Павлюк посетил офис Президента. Бизнесмен Борис Кауфмен также туда приезжал, но уже 17 ноября.
Журналисты зафиксировали автомобиль Кауфмана / Фото "Схем"
Его автомобиль выехал из арки, ведущей к боковым воротам ОП и направился к зданию, где находится офис предпринимателя. Также расследователи зафиксировали как:
- 7 мая его Mercedes посещал Кабинет Министров;
- 16 июня он находился на территории Министерства внутренних дел.
"Расследование в очередной раз доказывает, что несмотря на одно из главных обещаний команды кандидата Зеленского о том, что отношения между чиновниками и олигархами в случае его победы, должны стать публичными и прозрачными, за его президентства остаются тайными и кулуарными", – отметили в "Схемах".
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