Воскресные протесты в белорусском Минске 1 ноября не прошли без применения силы со стороны силовиков. Те, в частности, использовали оружие, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Грубое задержание и выстрелы с гранатами со стороны ОМОНа

Один из таких инцидентов зафиксировали в Куропатах (лесное урочище на северо-восточной границе Минска). Соответствующее видео публиковали оппозиционные белорусские телеграмм-каналы, передает 24 канал.

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На кадрах можно увидеть, как на поле силовики грубо скрутили мужчин. Наконец протестующие бросились их отбивать. Но сразу же подбежали омоновцы, и прямо на ходу начали стрелять в воздух. Кроме того, силовики применили свето-шумовые гранаты.

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Еще один интересный случай произошел, вероятно, уже в самом Минске. Здесь один из силовиков наставил на демонстранта оружие, однако тот в ответ расстегнул куртку и поднял футболку.

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В МВД Беларуси, со своей стороны, заявили, что правоохранители на протестах использовали нелетальное оружие для предупредительных выстрелов в воздух, пишет агентство "РИА-Новости".

Столкновение митингующих с Внутренними войсками

По данным МБХ медиа, в Минске внутренние войска начали жестоко задерживать митингующих. Люди попытались их оттеснить, однако силовики применили слезоточивый газ.

Смотрите видео столкновений демонстрантов и внутренних войск в Минске

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Основное о последних событиях в Беларуси

Здесь протесты начались еще 9 августа. Так люди выражают несогласие с итогами выборов президента, по которым победил действующий глава страны Александр Лукашенко.

В конце сентября последний провел тайную инаугурацию.

Лидер оппозиции Светлана Тихановська дала Лукашенко время до 25 октября, чтобы он мирно ушел с должности.

Однако этого не произошло, поэтому в понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка.

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