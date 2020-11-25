Пограничники Черновицкого отряда предотвратили контрабанду сигарет в Румынию. Незаконную сделку пытался осуществить 17-летний парень.

Разоблачение контрабанды

Правоохранители получили информацию о возможном нарушении на участке отдела "Селятин". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Вчера (24 ноября), поздно вечером один из нарядов обнаружил в приграничье место накопления табачных изделий,

– говорится в сообщении.

Возле сигарет был человек, который пытался убежать от пограничников. Поэтому пограничники совершили несколько предупредительных выстрелов. Они дали результат – злоумышленник остановился.

Им оказался 17-летний житель районного центра Путила.

Что обнаружили правоохранители

В тайнике контрабандистов пограничники насчитали 20 ящиков. Всего у них было 9 950 пачек сигарет "Марбл".

Правонарушителя и контрабанду доставили в пограничное подразделение. На парня составили протокол административного нарушения. Дело передали в суд.

Обратите внимание! На Черниговщине 23 ноября полицейские с пограничниками остановили грузовик, до отказа заполненный соснами. Произошло это в нескольких километрах от границы. Никаких документов не было.

На границе с Румынией выявили контрабанду сигарет: Фото Госпогранслужбы