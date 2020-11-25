Выстрелы помогли: на границе с Румынией задержали 17-летнего контрабандиста – фото
Пограничники Черновицкого отряда предотвратили контрабанду сигарет в Румынию. Незаконную сделку пытался осуществить 17-летний парень.
Разоблачение контрабанды
Правоохранители получили информацию о возможном нарушении на участке отдела "Селятин". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте также Нарушители убегали, а правоохранители стреляли: как в Одесской области провалилась попытка контрабанды
Вчера (24 ноября), поздно вечером один из нарядов обнаружил в приграничье место накопления табачных изделий,
– говорится в сообщении.
Возле сигарет был человек, который пытался убежать от пограничников. Поэтому пограничники совершили несколько предупредительных выстрелов. Они дали результат – злоумышленник остановился.
Им оказался 17-летний житель районного центра Путила.
Что обнаружили правоохранители
В тайнике контрабандистов пограничники насчитали 20 ящиков. Всего у них было 9 950 пачек сигарет "Марбл".
Правонарушителя и контрабанду доставили в пограничное подразделение. На парня составили протокол административного нарушения. Дело передали в суд.
На границе с Румынией выявили контрабанду сигарет: Фото Госпогранслужбы
Поделиться новостью