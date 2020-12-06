В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины. По случаю праздника президент Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях возле Мариинского дворца.

Он обратился к военным с поздравлением, а также рассказал об основных достижениях украинской армии за последнее время, пишет 24 канал.

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Уважаемые военнослужащие ВСУ, вы, как никто другой, знаете, что на войне не существует слов "выходной", "сделаю с понедельника" или "давайте уже после праздников", вы делаете тяжелую и опасную дело каждый день и не важно 6 утра это или 1 ночи, жара, мороз, ливень или снег, обычный будний день или 24 августа, или же 31 декабря, – вы защищаете Украину всегда, а значит Украина всегда будет помнить о вашем подвиге, чувствовать вашу защиту и будет кланяться вашей силе ежедневно, а особенно сегодня, в ваш праздник – в День Вооруженных сил Украины,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что украинцы всегда будут помнить о тех военных, которые отдали свою жизнь, защищая государство от российского агрессора. Следовательно, их память почтили минутой молчания.

Крепкое и боеспособное войско – залог свободы и независимости Украины

Отдельно президент вспомнил о финансировании армии и рассказал, что запланировано модернизировать и усовершенствовать в ближайшее время.

Мы получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями – и это красноречивое признание того, что мы движемся правильным путем. В рамках этого же движения бюджет на оборону стал самым большим во все времена независимости Украины. ВСУ получают новейшее и модернизированное оружие и технику, этот процесс не только продолжится, но и увеличится. Несмотря на кризисные времена финансирование не сократится ни на гривну,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил: Украина никогда не будет экономить на собственной армии, а следовательно и на безопасности собственной страны.

Среди приоритетов: наращивать боеспособность ВМС, а также объектов военно-морской инфраструктуры, а это – места постоянной дислокации боевых военных частей, построение новых украинских военно-морских баз и вузов. Не менее важными являются модульные городки для подразделений, несущих боевое дежурство на границе с оккупированным Крымом, примером оснащения и модернизации которых, по словам Зеленского, является база "Новоалексеевка".

"Неизменным для нас приоритетом являются социальные вопросы военных и их семей – обеспечение жильем. Около 300 квартир военнослужащие получат ко Дню Вооруженных сил. Для более 600 военных квартирный вопрос за год решен полностью", – уточнил президент.

Планы на следующий год

В 2021 году запланирована поставка ракет, артиллерийских боеприпасов, модернизированных самолетов, вертолетов, БПЛА, кораблей, катеров на вооружение армии.

Мы строим войско, где государство защищает людей, которые защищают государство. Войско, которое защитит Украину на суше, на воде, в воздухе, киберпространстве. Мы делаем это ради будущего, ради мира в Украине,

– подчеркнул Зеленский.

Он также вспомнил, что 6 декабря проходит 133 день, как было объявлено о прекращении огня на Донбассе. По его словам, длится самое продолжительное за войну перемирие, количество обстрелов уменьшилось в 5 раз, боевых потерь на фронте и ранений – в 10 раз.

О тишине на Донбассе

Он добавил: в этот же период в прошлом году примерно каждые 72 часа погибал наш военный. Сейчас же есть недели, месяцы без погибших и раненых.

"Скажу по-простому: в нашей Украине похорон стало меньше, меньше слез матерей, детей, мужей, отцов, родных, боевых побратимов. Хочу поблагодарить за это военных. Пока в социальных сетях идут диванные войны "выдающихся военных стратегов, вы находитесь на реальной передовой, пока кто-то раздает советы, сидя в комментариях, сидите в блиндажах и окопах. Только благодаря вашей тишине и выдержке, мудрости, тишина не просто объявлена, не только прописана в документах, а и в самом деле длится. Спасибо, что не поддаетесь на провокации. Весь мир видит, как много делает Украина и ее войско ради мира", – отметил глава государства.

Зеленский пожелал военным здоровья и сил, а также – "чтобы громко на Донбассе было лишь от салютов и в тот день, когда на всю эту территорию вернется мир".

Он также поблагодарил родителей и родственников военных, их жен и мужей, а отдельно – детей, "которые так сильно любят и ждут".

Пусть фото ребенка у сердца всегда будет для вас оберегом, всегда возвращайтесь живыми,

– подчеркнул президент.

Торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины: видео