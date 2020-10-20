Выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде: главное из речи президента
Президент Владимир Зеленский 20 октября выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. В нем президент рассказал о стратегических направлениях развития государства, а также о внутреннем и внешнем положении Украины.
О главном из речи Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины рассказывает 24 канал.
К теме Ежегодное обращение президента Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция
Самое важное из обращения президента в Раде
О послании депутатам
В начале речи Зеленский заявил, что его послание можно будет скачать по QR-коду в зале, также оно появится на сайте президента.
Кроме того, он предложил приглашать из каждой области Украины военных, медиков, предпринимателей. "Людям, которые наняли его на работу" глава государства намерен отчитываться о том, что сделано и презентовать планы на будущее.
"Вместе с гражданами Украины сегодня мы обсудим несколько важных вопросов: что я обещал, что сделал, что не сделал и почему, что будет сделано и когда", – заметил Зеленский.
О борьбе с COVID-19
Зеленский подчеркнул, что этой темы не было в его предвыборной программе и в целом пандемию никто не ожидал. Более того, мировая медицина не была готова к коронавирусу, а украинская – тем более. В частности, в Украине была разрушена система лабораторий и их оставалось 5.
"С начала распространения коронавируса мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями: плохо и еще хуже – удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант", – отметил президент.
В итоге, по его словам, украинской власти удалось:
- сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время,
- восстановить вертикаль государственный санитарных врачей,
- быстро преодолеть дефицит на защитные средства (Госрезерв был пустым: к примеру, маски в последний раз закупали в 2007 году, и срок их годности давно истек),
- повысить зарплаты медикам, противодействующим COVID-19 до 300%.
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Коротко о ежегодном обращении президента:
- Такое ежегодное обращение является традиционным во многих президентско-парламентских и парламентско-президентских государствах.
- В конституционных монархиях своеобразным аналогом такого послания является "тронная речь" – обращение монарха (короля, королевы, принца и т.п) к парламенту.
- Не исключением в этой традиции является и Украина. Начал эту традицию еще Леонид Кучма своим экономическим докладом в 1995 году. После него все президенты неизменно соблюдали традицию.
- Традиционно такое обращение проводят до 31 марта. В 2020 году оно должно было состояться в апреле, но из-за пандемии коронавируса пришлось менять планы.