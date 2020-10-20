Президент Владимир Зеленский 20 октября выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. В нем президент рассказал о стратегических направлениях развития государства, а также о внутреннем и внешнем положении Украины.

О главном из речи Владимира Зеленского в Верховной Раде Украины рассказывает 24 канал.

К теме Ежегодное обращение президента Зеленского к Верховной Раде: онлайн-трансляция

Самое важное из обращения президента в Раде

О послании депутатам

В начале речи Зеленский заявил, что его послание можно будет скачать по QR-коду в зале, также оно появится на сайте президента.

Кроме того, он предложил приглашать из каждой области Украины военных, медиков, предпринимателей. "Людям, которые наняли его на работу" глава государства намерен отчитываться о том, что сделано и презентовать планы на будущее.

"Вместе с гражданами Украины сегодня мы обсудим несколько важных вопросов: что я обещал, что сделал, что не сделал и почему, что будет сделано и когда", – заметил Зеленский.

О борьбе с COVID-19

Зеленский подчеркнул, что этой темы не было в его предвыборной программе и в целом пандемию никто не ожидал. Более того, мировая медицина не была готова к коронавирусу, а украинская – тем более. В частности, в Украине была разрушена система лабораторий и их оставалось 5.

"С начала распространения коронавируса мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями: плохо и еще хуже – удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант", – отметил президент.

В итоге, по его словам, украинской власти удалось:

сохранить жизнь тысячам украинцев и выиграть очень ценное время,

восстановить вертикаль государственный санитарных врачей,

быстро преодолеть дефицит на защитные средства (Госрезерв был пустым: к примеру, маски в последний раз закупали в 2007 году, и срок их годности давно истек),

повысить зарплаты медикам, противодействующим COVID-19 до 300%.

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Коротко о ежегодном обращении президента: