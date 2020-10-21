Владимир Зеленский 20 октября 2020 года выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. В речи президента Украины было много реплик в отношении политических оппонентов. Именно за это в соцсетях его больше всего раскритиковали.

Своим выступлением Зеленский пытался максимально привлечь внимание. Об этом в эфире программы "Что это было?" на 24 канале сообщил политический обозреватель Станислав Белковский.

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Главная цель выступления

Главная цель выступления Владимира Зеленского – это привлечь внимание к социологическому опросу, который он и инициировал,

– отметил Белковский.

"А сам опрос осуществляется для того, чтобы привлечь внимание к местным выборам 25 октября 2020 года, повысить явку на них. И таким образом максимально привлечь свой электорат", – сказал политолог.

Ответ на критику

Также своим выступлением президент ответил на критику со стороны предыдущей власти: якобы он хотел предать национальные интересы.

Президент Владимир Зеленский 20 октября 2020 года выступил с ежегодным обращением к Верховной Раде. Главное из речи здесь.

Зеленский напомнил, что именно решения предшественников привели к сдаче Крыма. Ведь формально ответственность за них была на действующей власти. Станислав Белковский утверждал, что он не считает Турчинова виновным. Ведь он был под давлением США и Германии, которые уговаривали его не провоцировать ситуацию.