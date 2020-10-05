Спят под открытым небом: как выживают луганчане после масштабных пожаров – видео
Масштабные пожары на Луганщине наделали немало бед: десятки людей остались без крыши над головой и теперь вынуждены выживать. В сети появились ужасные кадры того, как людям приходится ютиться в коробках вдоль дороги.
Видео того, как людям приходится жить в низких будках, опубликовали в телеграм-канале "Харьков Life".
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Как живут луганчане после пожаров
Часть пострадавших от масштабных пожаров на Луганщине смогли перебраться к родственникам. Однако есть и те, кому приходится жить на улице. Они вынуждены искать место, чтобы переночевать.
Очевидец событий показал, как люди пытаются выживать после пожаров.
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Что известно о помощи пострадавшим
Из Харькова на Луганщину уже отправилась помощь, однако люди деньги брать отказываются.
Целая колонна из Харькова с продуктами и вещами приехала в Луганскую область. Выгорело все, абсолютно все. Люди отказались брать деньги, ребята загрузили их продуктами и двинулись дальше в путь,
- говорится в подписи к видео.
Местные рассказывают, что им жаль труда, вложенного в дома в течение долгих десятилетий, которые они там проживали.
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Лесные пожары в Луганской области: Главное
- По информации ГСЧС, на территории Луганской области спасатели продолжают тушить пожары, которые возникли 30 сентября и 1 октября.
- Самая сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.
- В течение 5 октября авиация ГСЧС совершила 9 сбросов (72 тонны воды). С начала тушения пожаров - 500 сбросов (1 658 тонн воды).
- Во время ликвидации лесных пожаров спасатели нашли тела 11 человек, из которых: 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения 1 человек – от полученных ожогов, 3 человека – в результате сердечных приступов, 4 человека – причина гибели устанавливается. Пострадали 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).