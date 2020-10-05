Масштабные пожары на Луганщине наделали немало бед: десятки людей остались без крыши над головой и теперь вынуждены выживать. В сети появились ужасные кадры того, как людям приходится ютиться в коробках вдоль дороги.

Видео того, как людям приходится жить в низких будках, опубликовали в телеграм-канале "Харьков Life".

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Как живут луганчане после пожаров

Часть пострадавших от масштабных пожаров на Луганщине смогли перебраться к родственникам. Однако есть и те, кому приходится жить на улице. Они вынуждены искать место, чтобы переночевать.

Очевидец событий показал, как люди пытаются выживать после пожаров.

Луганчане живут на пепелище после пожаров: смотрите видео

Что известно о помощи пострадавшим

Из Харькова на Луганщину уже отправилась помощь, однако люди деньги брать отказываются.

Целая колонна из Харькова с продуктами и вещами приехала в Луганскую область. Выгорело все, абсолютно все. Люди отказались брать деньги, ребята загрузили их продуктами и двинулись дальше в путь,

- говорится в подписи к видео.

Местные рассказывают, что им жаль труда, вложенного в дома в течение долгих десятилетий, которые они там проживали.

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