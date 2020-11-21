Некоторые люди не против, чтобы врач мог прописать препараты, которые забирают хроническую боль и не приводят к повреждению мозга или других внутренних органов. Интересно, что такие лекарства существуют – на основе активных веществ конопли. Однако уже после первого упоминания о медицинском каннабисе – мнения людей относительно него начинают быть неоднозначными.

В то же время эксперты отметили, что люди путают легализацию медицинского каннабиса и легализацию рекреационного каннабиса. О самых распространенных мифах о медицинском каннабисе – читайте в материале программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Миф 1. Каннабис вызывает лишь кайф и зависимость

Профессор Института физиологии имени А. А. Богомольца Виктор Досенко отметил, что каннабис – это наркотическое вещество, однако не все биологически активные компоненты каннабиса являются психоактивными. Он сказал, что только некоторые вещества вызывают чувство удовлетворения и медленно формируют зависимость.

В то же время зависимость от тетрагидроканнабинола – психоактивного каннабиноида, который вызывает эйфорию, примерно такая же, как у кофе, сообщил ведущий научный сотрудник Института физиологии имени А. А. Богомольца Дмитрий Исаев. По его словам, зависимость есть, но она гораздо ниже, чем у алкоголя или никотина.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что нельзя получить кайф, если активно фармацевтический ингредиент меньше, чем 0,2%. Это является дозировкой медицинского каннабиса в лекарственной форме,

– рассказала адвокат Оксана Кашинцева.

Миф 2. Чтобы употреблять медицинский каннабис, надо научиться его курить

У каннабиса есть вещества, которым для эффекта нужно добраться до организма, а курение является одним из способов, у которого много побочных эффектов, рассказал научный сотрудник Института физиологии имени Богомольца Дмитрий Исаев. Также он отметил, что есть много других способов доставки каннабиноидов в организм, в частности:

таблетки,

капли,

жвачки.

Согласно мнению заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического права Ассоциации адвокатов Украины Оксаны Кашинцевой, действительно есть различные медицинские формы вещества. Она отметила, что соответствующие назначения будут зависеть от заболевания, это будет исключительно выбор врача.



Есть много способов доставки каннабиноидов в организм / Фото Unsplash

Миф 3. Легализация приведет к росту потребления

Профессор Виктор Досенко отметил, что соответствующее утверждение является неправдой. По его словам, люди не знакомы с опытом других стран, которые давно легализовали каннабис, из-за чего побороли нелегальный оборот марихуаны и наркопреступность. Нет никакого увеличения количества наркозависимых, это доказано мировой практикой, рассказал профессор.

Это будет рецептурное лекарственное средство строгой отчетности. Оно будет специально храниться так, как сейчас хранят наркотические средства, которые применяются при паллиативной помощи при онкологии,

– подчеркнула адвокат Оксана Кашинцева.

Этот закон, по мнению инициатора законопроекта о легализации каннабиса Александра Опанасанка, не приобщит ни одного дополнительного потребителя к соответствующим веществам. Закон создает возможность того, чтобы украинские пациенты, которые страдают от заболеваний не обращались к черному рынку, а могли получить это в аптеках, считает он.

Миф 4. Людей, которые нуждаются в медицинском каннабисе, в Украине немного

Форму резистентных форм эпилепсии имеют 20 тысяч пациентов, им ничего не помогает, сообщила адвокат Оксана Кашинцева. Медицинский каннабис, как отметил профессор Виктор Досенко, это не только эпилепсия и боль при заболеваниях центральной нервной системы. По его словам, это касается также:

заболеваний, связанных с аутоиммунным воспалением,

опухолевых заболеваний,

проблем желудочно-кишечного тракта,

сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время инициатор законопроекта по медицинскому каннабису добавил, что коноплю также используют для снижения тревожности посттравматического синдрома. Адвокат Оксана Кашинцева сообщила, что сейчас соответствующий синдром есть у многих, поэтому они нуждаются в указанной терапии.



Коноплю используют для снижения тревожности посттравматического синдрома / Фото Unsplash

"С каждым днем количество случаев будет расти, нужно оказывать людям соответствующую помощь. Абсолютно неприлично говорить о том, что мы переводим наших военных на наркотики – мы следим так, как прописано в европейских протоколах", – отметила заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического права Ассоциации адвокатов Украины Оксана Кашинцева.

ВОЗ призвала правительства всех стран мира дать доступ к непсихоактивным каннабиноидам всем людям с неврологическими расстройствами, в мире их 8% – речь идет о депрессии, тревожности и шизофрении, рассказал научный сотрудник Дмитрий Исаев.

Справка. Медицинский каннабис имеет противопоказания, такие как трудности с концентрацией внимания, головокружение и сонливость. В то же время исследования ученых Гарварда выявили ошибочность утверждения о том, что каннабис влияет на мозг и когнитивные функции.