Взаимная потеря доверия, – Богдан об увольнении из Офиса Президента
Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что причиной его увольнения с должности стала взаимная потеря доверия между ним и Владимиром Зеленским.
В определенный момент президент Зеленский выбрал свой путь. Об этом Богдан заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.
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Я это называю взаимной потерей доверия. Мне было не по пути. Я пытался прогнозировать, чем закончится тот или иной шаг. Я пытался выключить эмоции и быть прагматичным. Владимир Александрович больше эмоциональный, чем прагматичный. Я не вижу планирования эшелона своих действий,
– отметил Богдан.
Богдан в украинской политике: что известно
- Андрей Богдан пришел в украинскую политику еще в 2007 году. Тогда он баллотировался в Раду от блока "Наша Украина – Народная самооборона", однако не прошел.
- Впоследствии Богдан работал адвокатом олигарха Игоря Коломойского.
- В 2019 году Богдан возглавил Офис Президента Владимира Зеленского.
- В феврале 2020 года Богдана отправили в отставку. Сейчас должность занимает Андрей Ермак.
- После увольнения Богдан сделал ряд неоднозначных заявлений. В частности, рассказал, что наибольшее влияние на президента имеет якобы нардеп Николай Тищенко, и подчеркнул, что Украина может только мечтать о возвращении Донбасса и Крыма.
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