Экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан рассказал, что причиной его увольнения с должности стала взаимная потеря доверия между ним и Владимиром Зеленским.

В определенный момент президент Зеленский выбрал свой путь. Об этом Богдан заявил в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

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Я это называю взаимной потерей доверия. Мне было не по пути. Я пытался прогнозировать, чем закончится тот или иной шаг. Я пытался выключить эмоции и быть прагматичным. Владимир Александрович больше эмоциональный, чем прагматичный. Я не вижу планирования эшелона своих действий,

– отметил Богдан.

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