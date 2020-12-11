В Одесской области на взятке разоблачили начальника отдела таможенного поста "Черноморский". Он через посредника получил взятку в размере 1 125 долларов.

Это уже шестой случай за пол года, когда в Одесской таможне ловят должностных лиц на взятках. И чиновника и посредника задержали. Взятку они требовали за беспрепятственное растаможивание транспортных средств. Об этом написала сама генпрокурор Ирина Венедиктова на собственной фейсбук-странице.

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Начальника отдела таможенного поста "Черноморский" не остановил факт, что пятеро его коллег из Одесской области уже были задержаны в этом году прокурорами офиса Генпрокурора и следователями ГБР за систематические "поборы",

– заметила она.

По словам Венедиктовой, "коллекция" одесских таможенников начала пополняться в мае из двух начальников отделов таможенных постов, пойманных на получении 2 300 долларов США. В июле их коллеги с другого таможенного поста – начальник отдела и заместитель начальника отдела попались на 2 100 долларах США взятки за оформление контейнеров с товарами хозяйственного назначения.

Задержание чиновника / Фото из соцсетей Венедиктовой

В том же месяце на получении 1 800 долларов снова разоблачили начальника отдела таможенного поста за беспрепятственное таможенное оформление транспортных средств.

На взятке попался начальник отдела таможенного поста "Черноморский" / Фото из соцсетей Венедиктовой

Двое из разоблаченных таможенников уже предстали перед судом, продолжается рассмотрение дел, в отношении остальных продолжается следствие.