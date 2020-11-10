На взятке задержали "слугу народа" и одновременно голову ОТО на Закарпатье: реакция ОП
На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича. Его подозревают в вымогательстве взятки. Сам чиновник был выдвиженцем от пропрезидентской партии "Слуга народа". На инцидент уже отреагировали в Офисе Президента.
Что говорят в Офисе Президента о задержании Попелича
В ОПУ отметили, что в прошлом остались времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления. Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции.
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Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять. Все должны быть равны перед законом. Именно этот принцип отстаивает команда президента Украины Владимира Зеленского,
– отметили в администрации главы государства.
В то же время здесь отметили, что результаты работы правоохранительной системы пока недостаточны. На этом фоне в ОПУ отметили успехи команды Зеленского по борьбе с коррупцией:
- антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными;
- запуск полноценной работы Антикоррупционного суда,
- продолжается работа над изменениями в правоохранительной и судебной системах.
"Вместе со всем обществом ждем справедливые приговоры для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым. Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей, – подытожили в Офисе украинского президента.
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Коротко о задержании Попелича
- По данным СМИ, он требовал деньги за тендеры на дороги и тротуары. Речь о 80 тысяч гривен.
- Чиновника задержали, когда его посредник в кафе получал вторую часть взятки в размере 60 тысяч гривен.
- Посредник вместе с Попелечим сейчас находятся в СИЗО. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.
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