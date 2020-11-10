На Закарпатье СБУ задержала новоизбранного председателя Воловецкой ОТО Михаила Попелича. Его подозревают в вымогательстве взятки. Сам чиновник был выдвиженцем от пропрезидентской партии "Слуга народа". На инцидент уже отреагировали в Офисе Президента.

Что говорят в Офисе Президента о задержании Попелича

В ОПУ отметили, что в прошлом остались времена, когда принадлежность к власти была индульгенцией от преследований за коррупцию и другие преступления. Также остались позади времена, когда власть давала указания правоохранителям искать любые зацепки для преследования исключительно оппозиции.

К теме На Закарпатье поймали на взятке "слугу народа", которого только избрали председателем ОТО: фото

Привычку взяточников и авантюристов перекрашиваться и подстраиваться под каждую новую власть нужно жестко искоренять. Все должны быть равны перед законом. Именно этот принцип отстаивает команда президента Украины Владимира Зеленского,

– отметили в администрации главы государства.

В то же время здесь отметили, что результаты работы правоохранительной системы пока недостаточны. На этом фоне в ОПУ отметили успехи команды Зеленского по борьбе с коррупцией:

антикоррупционные органы стали действительно независимыми и эффективными;



запуск полноценной работы Антикоррупционного суда,



продолжается работа над изменениями в правоохранительной и судебной системах.

"Вместе со всем обществом ждем справедливые приговоры для всех, кто привык жить взятками и паразитировать на бюджетных ресурсах. Наказание за коррупцию должно стать более жестким и неотвратимым. Взяточники и коррупционеры должны нести законное наказание, независимо от политической принадлежности, вероисповедания или иных особенностей, – подытожили в Офисе украинского президента.

Еще один громкий инцидент Мэра Кременной на Луганщине задержали за взятку: фото

Коротко о задержании Попелича