Конституционный суд Украины вынес решение, которым, фактически, легализовал коррупцию, уничтожил электронное декларирование и свел на нет работу НАПК. Из-за этого под угрозой оказался безвиз и местные выборы, которые только что состоялись.

Сайт 24 канала рассказывает, какое решение принял Конституционный суд, чем это грозит Украине и украинцам и можно ли как-то исправить ситуацию.

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Что говорят эксперты

Проще говоря, коррупция в Украине теперь не вне закона, а целиком в правовом поле. Подача деклараций стала необязательной, ведь, если этого не сделать, то не будет никакой ответственности, а НАПК вообще потеряло почти все свои полномочия.

Интересно и то, что все дела о коррупции, которые сейчас находятся в судах – будут закрыты и восстановить их впоследствии будет невозможно. Об этом говорит Афанасий Карлин, адвокат, партнер юридической компании ESQUIRES.

С практической точки зрения это означает, что к уголовной ответственности за указанные преступления привлекать нельзя, а производства, начатые по указанным статьям, в т. ч. те, в которых сообщено о подозрении, подлежат закрытию независимо от стадии производства. Вступившие в законную силу приговоры пересмотру не будут подлежать, – отметил Карлин.

Денис Бугай, президент Ассоциации Юристов Украины, партнер VB PARTNERS, напомнил, что по аналогичной процедуре КСУ уже отменял статью по незаконному обогащению (ст. 368-2 УК Украины). Соответствующее решение было принято в начале 2019 года.

Он объясняет, какие последствия будет иметь такое решение КСУ:

закрытие всех уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины;

прекращение любых следственных действий в рамках этих производств;

прекращение судебного разбирательства для принятия судом решения о закрытии уголовного производства;

невозможность использования в дальнейшем доказательств, собранных во время расследования недостоверного декларирования, их недопустимость;

невозможность привлечения в последующем к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации уже начатых уголовных производств в отношении тех же самых деяний, даже в случае принятия новой редакции статьи о недостоверном декларировании;

уголовные производства должны быть закрыты следователями/прокурорами автоматически. Вместе с этим, это не препятствует защите самостоятельно подавать следствию соответствующие ходатайства о закрытии.

Александр Калитенко, юридический советник Transparency International Ukraine, объясняет, что такое решение КСУ – это легалайз коррупции и антикоррупционная реформа теперь, фактически, убита.

Неконституционной признали любую ответственность за коррупцию: уголовную, административную, гражданскую, даже дисциплинарную. За взятки, подкупы, незаконное обогащение чиновников, злоупотребление влиянием, растрату имущества, получение роскошных подарков чиновниками, непринятие мер для противодействия коррупции – ответственность за все это суд отменил, – объясняет Калитенко.

Он добавляет, что в декларациях теперь можно писать что угодно, потому что никакой ответственности за это нет. Более того, мы даже не узнаем, что будет в этих декларациях, ведь публичный реестр теперь закрыт. Но и НАПК теперь не может проверять декларации. У них забрали все полномочия, по автоматической проверке.

"Также нельзя сверять декларации с государственными реестрами, ведь НАПК теперь лишено доступа к государственным реестрам. Нет и проверок своевременности подачи декларации. Даже если декларант не подаст декларацию вовремя, НАПК ничего не может ему сделать, потому что оно лишено возможности составлять предписания или же сообщать, что декларация не подана", – объясняет Калитенко.

Он говорит, что также отменена обязанность подавать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновников. Пострадали и полномочия НАПК по обличителям – больше не смогут принимать сообщения от обличителей. То есть сообщения от людей, которые хотят рассказать о коррупции, будут возвращаться обратно. Также НАПК не имеет право защищать разоблачителей проводить проверки на местах, выносить предписания, обращаться в суд и т.д.

Это означает, что ответственности за коррупцию в стране нет. Вымогательство взяток – разрешено. Украинцам надо вспоминать, как получать визы, какие документы собирать и тому подобное. Потому что четко нарушены критерии безвиза. Как следствие, будем иметь временное прекращение безвиза. Так же будет скачок доллара и евро, потому что, вряд ли, мы сможем получить хоть какую-то финансовую помощь, – резюмирует Калитенко.

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Под угрозой безвиз и местные выборы

Действительно, такое решение КСУ поставило под угрозу местные выборы и безвиз. Так, Европейская правда передает, что в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, говорится о том, что в ЕС обеспокоены решением КСУ, что может стать причиной для временного приостановления безвиза.

А вот, что касается выборов, ситуация также не самая лучшая. Глава НАПК Александр Новиков объясняет, что Конституционный суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности, но без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

То есть, фактически, все победившие на местных выборах не могут официально начать работать. Александр Калитенко напомнил, что по антикоррупционному законодательству кандидаты не подают декларации, потому что неизвестно, выберут их или нет, а быть их может очень много.

Но в законодательстве есть условие, что декларации подают местные депутаты, местные главы, которые уже приобрели полномочия, в течение 15 дней. Обязательства подавать декларации суд не отменил, но видеть их мы не будем, их сможет видеть только НАПК, но не сможет проверить, – объясняет Калитенко.

Как это можно исправить

К сожалению, обжаловать решение КСУ – невозможно. Афанасий Карлин говорит, что Офис Президента, как и любой другой орган, влиять на КСУ или окончательность его решений не может.

Исправить ситуацию возможно исключительно в законодательной плоскости – необходимо установить уголовную ответственность за подобные деяния для чего срочно внести соответствующий законопроект, в котором учесть позицию КСУ, – говорит Карлин.

Внести соответствующий законопроект обещал и Владимир Зеленский. Впрочем, даже если законопроект разработают и внесут на рассмотрение в Верховную Раду и примут его, КСУ вполне может вновь признать такие положения об уголовной ответственности неконституционными, просто ссылаясь на свое решение от 27 октября.

Что принял суд

В Конституционный суд обратились 47 депутатов, они просили признать неконституционными, в частности, статьи 366-1 и 368-5 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают уголовную ответственность за коррупционные уголовные правонарушения. И уже 27 октября в КСУ удовлетворил это представление, сведя на нет всю борьбу с коррупцией в Украине.

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28 октября Конституционный суд наконец огласил текст решения, из которого стало понятно, что был отменен целый ряд положений антикоррупционного законодательства.

В частности отменили:

положение об открытом доступе к декларациям лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (электронные декларации стали недоступными для всех, кроме работников НАПК);

все положения по контролю деклараций, полной проверке деклараций и мониторинге образа жизни субъектов декларирования; требования о представлении уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии;

полномочия НАПК по контролю и проверкам деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, проверкам конфликта интересов и соблюдению других требований и ограничений антикоррупционного законодательства; положение о правах уполномоченных лиц НАПК, которые непосредственно осуществляли проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Теперь НАПК не может инициировать любую ответственность для тех, кто нарушает антикоррупционное законодательство;

криминальную ответственность за подачу недостоверной информации в декларациях, получение взяток, конфликт интересов и тому подобное. К тому же, стала невозможной дисциплинарная и административная ответственность, из-за урезания полномочий НАПК.

К тому же Конституционный суд мотивирует свое решение тем, что уголовная ответственность за ложь в декларациях – это непропорциональное наказание. Но с этим не соглашается и заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый, который считает решение юридически необоснованным Он напоминает, что в статье 366 УКУ установлена граница наступления уголовной ответственности – если ложные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

На основании этого критерия происходит разграничение между привлечением лица к уголовной ответственности. То есть, ответственность (уголовная или административная – ред.) за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений разграничивается в зависимости от суммы, – поясняет Головатый.