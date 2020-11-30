Роман Неговелов сначала был топовым СБУшником, а затем успешным налоговиком. Однако в октябре ГБР задержало его на взятке в 100 тысяч долларов. Но это только первая половина того, что должен был получить Неговелов.

Чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тысяч долларов США за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытие уголовного производства. Об этом говорится в расследовании журналистов "Наши деньги" на 24 канале.

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Как далеко вы можете зайти ради 100 тысяч долларов? Вы же отойдете подальше от людских глаз, да? Неговелов прошел метров 100. Взятку ему передавали прямо через дорогу от рабочего места.



Роман Неговелов снова попал в коррупционный скандал / Фото ГБР

В пятницу Неговелова задержали, а в понедельник он уже вышел за 3 миллиона гривен залога. В тот же день Неговелов "вылетел" из налоговой. Официально – по собственному желанию.

Не такой уж он и налоговик

Здесь есть момент – о налоговой. Хотя во всех новостях задержание Неговелова прошло под заголовками "налоговик попался на взятке", но налоговиком он на тот момент был аж 2 месяца.

Зато мы, и весь фармацевтический рынок, знают его как работника Службы безопасности Украины. Там он работал более 10 лет. И работал именно по направлению – фарма.

И о его поборах с фармбизнеса, как СБУшника, говорили годами. Однако в ту пятницу впервые поймали с поличным. И вдумайтесь в прайс – только одну взятка – 200 тысяч долларов. Это квартира в центре Киева или два "крузака".

Что известно о Романе Неговелове

Проработал он в СБУ 10 лет. Сначала в Киевском главке, затем в экономической контрразведке.

Справка. Контрразведывательная защита экономики СБУ самом деле имеет мало общего с разведкой. Там акцент на "экономику". Они действительно держат на контроле практически все сферы.

Неговелов здесь возглавлял отдел, курирующий здравоохранение, а значит и фармацевтический рынок с его многомиллиардными потоками. 10 лет Неговелов работает за бюджетные деньги. Во всех смыслах. 100 тысяч долларов – только половина взятки, на которой его приняли, это где-то примерно и есть его официальная зарплата за 10 лет.

Состояние Неговелова

Несмотря на это СБУшник Роман Неговелов поселился в самом понтовом ЖК столицы – "Новопечерские липки". На его отце записаны:

квартира на 100 квадратов;

два паркоместа и в придачу офис.

Рыночная цена всего вместе – под миллион долларов, а это примерно 5 взяток, которые так испортили пятничный вечер Неговелову-младшему.

Недвижимость бывшего СБУшника / Фото "Наших денег"

Также есть земля вплотную к Конча-Заспе. Там сейчас строят что-то очень хай-тековое и еще INFINITI Q70. Автомобиль, как и все остальное, записан на отца, но ездит на ней сам Неговелов.

"Бедная" мама СБУшника

Мама Неговелова тоже в последние годы активно скупала недвижимость. В 2016 году она покупает квартиру в ЖК "Французский квартал" – это бизнес-класс в центре Киева. Одна только эта покупка – половина пятничной передачки для ее сына.

В том же году инвестирует в ЖК "Автограф". Тоже недурно – парк, озера. Но все-таки мама любит центр больше, поэтому еще через год – вкладывается в новостройку на Печерске.

Где же родители взяли такие деньги

Все официально записано на родителей, но если вы подумали, что они это сами купили за свои деньги, то вот вам 2 факта:

когда все эти квартиры покупались, отец Романа Неговелова уже был пенсионером и работал в "Укртелекоме". На зарплату – что-то типа 10 тысяч гривен в месяц;

а мама – учительница. И на этом в принципе можно было бы заканчивать.

И хотя формально родители Романа скупили себе полдесятка квартир в самом понтовом ЖК столицы, сами они оставались в старой панельке на Троещине.

Отдых Неговелова

Путешествие с правого на левый берег и обратно, это единственное регулярное путешествие, которое могут себе позволить большинство киевлян. Но Роман Неговелов не большинство. География его отпусков:

2015 – Бангкок;

2016 – Амстердам, Стамбул и Нью-Йорк;

2017 – Париж и Стамбул;

2018 – Катар и Франкфурт;

2019 – Дубай.

Важная деталь – все эти путешествия длятся обычно по 2 – 3 недели. Мелкие вояжи типа "катнуть на выходные в Вену или Женеву" – просто не считаются.

Путешествия Неговелова / Фото "Наших денег"

Каким состянием владеет жена Романа Неговелова – смотрите в программе.