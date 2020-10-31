В больнице Челябинска 31 октября прогремел взрыв. Спасатели успели эвакуировать всех пациентов и медицинский персонал, однако два человека погибли.

Детали трагедии

Как известно, взрыв произошел в помещении для хранения баллонов с кислородом. Из-за этого несколько пациентов остались без кислородной поддержки. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Два пациента челябинской поликлиники умерли в реанимации из-за того, что остались без кислородной поддержки при взрыве. В общем из больницы эвакуировали 158 человек. Ранее в Минздраве России говорили, что готовят трех пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких, до перевода в городскую больницу №1.

Что известно о причинах взрыва

В мэрии говорят, что взорвалась кислородная станция, без нее сложно обеспечить лечение больных COVID-19. В СМИ говорят, что врачи использовали кислородное оборудование впервые. И взрыв могли спровоцировать нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования.

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".

Последствия взрыва в челябинской больнице / Фото Mash

Момент взрыва в больнице Челябинска: смотрите видео

Огонь от взрыва охватил несколько этажей: смотрите видео