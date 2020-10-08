Взрыв во дворе ВАКС судьи связывают с делом экс-депутата Мартыненко
После взрыва 1 октября у здания Высшего антикоррупционного суда судьи, причастные к рассмотрению производства об "Энергоатоме" и "ВостГОК", обратились к ВРП и Офису генпрокурора: заявляют о вмешательстве в их работу.
Антикоррупционные судьи пожаловались генпрокурору и ВСП
ВАКС направил в Высший совет правосудия и Офис генпрокурора жалобу на действия сторон по делу о хищениях на государственных предприятиях "Энергоатом" и "ВостГОК". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВАКС.
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Основным фигурантом дела является бывший депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко.
В чем суть жалобы судей ВАКС
- Адвокаты заваливают суд "безосновательными заявлениями и ходатайствами".
- Также они неоднократно нарушали порядок в судебном заседании, критиковали судей в СМИ.
- Один из адвокатов инициирует вопрос о привлечении судей к уголовной ответственности.
Заключительным шагом, который дал судьям уверенность, что указанное выше является именно согласованными действиями относительно вмешательства в деятельность судей, стал случай со взрывом неизвестного устройства на месте, где паркует автомобиль председательствующая по делу,
– говорится в заявлении ВАКС.
Напомним, взрыв во внутреннем дворе ВАКС произошел 1 октября. Полиция расследует этот случай по статьям о хулиганстве и незаконном обращении с оружием.
- В итоге судьи ВАКС подчеркнули: такие действия сторон дела – это "вмешательство в деятельность судей".
Коротко о деле Мартыненко
Мартыненко обвиняют в организации схемы по хищению на двух государственных предприятиях – "Энергоатоме" и "ВостГОК".
- Предприятие должно самостоятельно обеспечивать добычу сырья (урановый концентрат), но руководство покупало его за границей через фирму-прокладку в Австрии, связанную с Мартыненко.
Убытки государства оценили в 17,2 миллиона долларов.