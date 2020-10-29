В больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва газа на Харьковщине
В ночь на 29 октября в больнице умер один из пострадавших в результате взрыва, что накануне случился на газоперерабатывающей станции в Харьковской области. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии остаются в реанимации.
О смерти одного из пострадавших сообщила собственная корреспондент 24 канала из Харькова.
Стоит знать На газоперерабатывающей станции под Харьковом произошел взрыв: погибли люди – все, что известно
Что известно о погибшем:
- Это старший мужчина, 61 год.
- В результате взрыва и последующего пожара он получил сильные ожоги приблизительно 80% тела.
- Кроме ожогов, у него были и сильные травмы, в частности переломы.
- Мужчина стал третьей жертвой взрыва на газораспределительной станции.
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