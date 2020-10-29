В ночь на 29 октября в больнице умер один из пострадавших в результате взрыва, что накануне случился на газоперерабатывающей станции в Харьковской области. Еще двое пострадавших в тяжелом состоянии остаются в реанимации.

О смерти одного из пострадавших сообщила собственная корреспондент 24 канала из Харькова. Стоит знать На газоперерабатывающей станции под Харьковом произошел взрыв: погибли люди – все, что известно Что известно о погибшем: Это старший мужчина, 61 год.

В результате взрыва и последующего пожара он получил сильные ожоги приблизительно 80% тела.

Кроме ожогов, у него были и сильные травмы, в частности переломы.

Мужчина стал третьей жертвой взрыва на газораспределительной станции. Новость дополняется...