Взрыв газа на Харьковщине: известно состояние пострадавших
Пожар на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области уже ликвидировали. Под завалами нашли тела двоих погибших. Кроме того, пострадали еще 9 человек, из которых часть – в крайне тяжелом или критическом состоянии.
О состоянии пострадавших в результате взрыва в Дергачевском районе сообщают местный телеграм-канал "Харьков.Live" и издание "Сегодня".
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Из девяти пострадавших шестерых тех, кто получил самые тяжелые травмы, отвезли в областной центр – в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи Харькова. Троих тех, чьи травмы не так серьезны, отвезли в районную Дергачевскую больницу.
Что известно о самых тяжелых пострадавших:
- у двоих человек ожоги около 60% тела – они в критическом состоянии,
- еще двое пострадавших – в крайне тяжелом состоянии,
- остальных двоих сейчас обследуют медики.
Несколько иную информацию приводит издание Depo.Харьков со ссылкой на Харьковский горсовет. Там утверждают, что в областной центр доставили сразу 8 пострадавших:
- пять человек находятся в ожоговом отделении – из них двое в реанимации, трое прямо в отделении,
- еще один пострадавший – в отделении политравмы,
- еще один мужчина – уже в операционной и будет направлен в травматологию,
- еще у одного мужчины – гипертонический криз, его осматривают врачи.
Руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского облсовета Виктор Забашта не исключает, что количество погибших может возрасти.
У пострадавших преобладают ожоги. Например, у двоих они составляют около 60% тела. У остальных царапины, есть контузии. Завал еще полностью не разобран, поэтому не исключено, что возрастет число обнаруженных погибших,
– заявил Забашта.
Коротко о взрыве на Харьковщине:
- Он случился на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области 29 октября. В результате взрыва произошло и возгорание газа, которое ликвидировали в течение двух часов.
- В результате взрыва и последующего пожара погибли по меньшей мере два человека. Сейчас известно, что пострадали минимум 9 человек, но у каждого из них разные типы травм.