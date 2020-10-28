Пожар на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области уже ликвидировали. Под завалами нашли тела двоих погибших. Кроме того, пострадали еще 9 человек, из которых часть – в крайне тяжелом или критическом состоянии.

О состоянии пострадавших в результате взрыва в Дергачевском районе сообщают местный телеграм-канал "Харьков.Live" и издание "Сегодня".

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Из девяти пострадавших шестерых тех, кто получил самые тяжелые травмы, отвезли в областной центр – в 4-ю больницу неотложной медицинской помощи Харькова. Троих тех, чьи травмы не так серьезны, отвезли в районную Дергачевскую больницу.

Что известно о самых тяжелых пострадавших:

у двоих человек ожоги около 60% тела – они в критическом состоянии,

еще двое пострадавших – в крайне тяжелом состоянии,

остальных двоих сейчас обследуют медики.

Несколько иную информацию приводит издание Depo.Харьков со ссылкой на Харьковский горсовет. Там утверждают, что в областной центр доставили сразу 8 пострадавших:

пять человек находятся в ожоговом отделении – из них двое в реанимации, трое прямо в отделении,

еще один пострадавший – в отделении политравмы,

еще один мужчина – уже в операционной и будет направлен в травматологию,

еще у одного мужчины – гипертонический криз, его осматривают врачи.

Руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского облсовета Виктор Забашта не исключает, что количество погибших может возрасти.

У пострадавших преобладают ожоги. Например, у двоих они составляют около 60% тела. У остальных царапины, есть контузии. Завал еще полностью не разобран, поэтому не исключено, что возрастет число обнаруженных погибших,

– заявил Забашта.

Коротко о взрыве на Харьковщине: