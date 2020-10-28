Из-за взрыва газа на Харьковщине полиция открыла уголовное дело
В результате взрыва 28 октября на газоперерабатывающей станции в Дергачевском районе Харьковской области погибли и пострадали люди. Полицейские открыли уголовное производство по факту трагического инцидента.
Полиция открыла уголовное дело
Дело начали по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах. Об этом в фейсбуке сообщает полиция Харьковской области.
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Максимальное наказание предусматривает заключение сроком от 2 до 10 лет, а также лишение для виновников права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.
На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Сейчас они устанавливают все обстоятельства взрыва.
Что известно о взрыве газа на Харьковщине
- Инцидент произошел примерно в 11:35 28 октября.
- Взрыв газа частично разрушил здание газорегуляторного пункта и возгорания газа.
- К сожалению, два человека погибли на месте в результате самого взрыва. Еще 9 человек пострадали – их с травмами различной тяжести госпитализировали.
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