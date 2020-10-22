В Таиланде, в провинции Самутпракан, на восточной окраине Бангкока 22 октября произошел взрыв на газопроводе. Инцидент унес жизни по меньшей мере трех человек, в больницу попали еще 28.

Взрыв повредил десятки автомобилей и дома

Трагедия произошла около 13:00 по местному времени вблизи индустриального парка. О деталях информирует Xinhua.

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По предварительной информации, погиб местный житель, дом которого – вблизи места взрыва. Еще двое пострадавших скончались уже в больнице.

Взрыв был настолько мощным, что пострадало полицейское отделение и более 20 автомобилей. Повреждения получили и с десяток домов.

Официально причину взрыва еще не назвали

На место возгорания прибыли сразу 50 единиц пожарной техники. Пожарным удалось ликвидировать пожар. На это они потратили больше часа.

Обратите внимание! Сейчас полиция не сообщает официальной причины трагедии. Однако в министерстве энергетики страны отметили, что вполне вероятно, что повреждения мог вызвать экскаватор, который работал в этом районе.

Смотрите фото из Таиланда / Фото из Фейсбука v2maungprakarn

Смотрите видео с места взрыва:​