Взрыв на Харьковщине прогремел 28 октября и унес жизни по меньшей мере двух человек. Пока точных причин взрыва не сообщают, однако известно, что он произошел во время плановых работ газовиков.

В результате взрыва сразу два поселка на Харьковщине остались без газа. Детали трагедии сообщила пресс-секретарь компании "Харьковгаз" Ольга Клименко, передает "Суспільне".

Важно На Харьковщине – взрыв на газоперерабатывающей станции: погибли люди – фото

Детали взрыва на Харьковщине

Взрыв прогремел в селе Березовское, однако соседние поселки Пересечное и Ольшаны Дергачевского района также оказались без газоснабжения.

На место выехал наш главный инженер. Сейчас известно, что произошел взрыв в поселке Березовское. Там плановые работы проводились на газораспределительном пункте,

– рассказала Клименко.

Сейчас подъезд к месту происшествия ограничен красной лентой. Работают спасатели, газовая служба и правоохранители.

Полиция Харьковщины открыла уголовное производство по статье 273 о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях. Максимальное наказание статьи предусматривает заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Что известно о взрыве газа на Харьковщине