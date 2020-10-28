Взрыв на Харьковщине произошел во время плановых работ газовиков: детали трагедии
Взрыв на Харьковщине прогремел 28 октября и унес жизни по меньшей мере двух человек. Пока точных причин взрыва не сообщают, однако известно, что он произошел во время плановых работ газовиков.
В результате взрыва сразу два поселка на Харьковщине остались без газа. Детали трагедии сообщила пресс-секретарь компании "Харьковгаз" Ольга Клименко, передает "Суспільне".
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Детали взрыва на Харьковщине
Взрыв прогремел в селе Березовское, однако соседние поселки Пересечное и Ольшаны Дергачевского района также оказались без газоснабжения.
На место выехал наш главный инженер. Сейчас известно, что произошел взрыв в поселке Березовское. Там плановые работы проводились на газораспределительном пункте,
– рассказала Клименко.
Сейчас подъезд к месту происшествия ограничен красной лентой. Работают спасатели, газовая служба и правоохранители.
Полиция Харьковщины открыла уголовное производство по статье 273 о нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях. Максимальное наказание статьи предусматривает заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
Что известно о взрыве газа на Харьковщине
- Взрыв газа произошел в поселке Березовское Дергачевского района 28 октября около 11:47.
- По предварительным данным, два человека погибли, девять травмированы. Среди травмированных есть люди в критическом состоянии.
- К ликвидации пожара, который начался в результате взрыва, привлекли 30 спасателей. Они смогли полностью ликвидировать очаг в 13:30 – через два часа после возгорания.