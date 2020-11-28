В оккупированной Горловке были взрывы на заводе "Энергомаш": погибли российские военные, – СМИ
В оккупированной Горловке произошло несколько мощных взрывов на заводе "Энергомаш". Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, погибли 12 российских военных, среди них – майор вооруженных сил России.
Горловка осталась без воздушной обороны
Как сообщают источники журналиста, взрыв разнес вдребезги зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ", а также боеприпасы к ним. Об этом Цаплиенко написал в своем телеграм-канале.
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Сумма ущерба может достигать 80 миллионов долларов. Также Горловка, которую контролируют российские силы, осталась без противовоздушной обороны. На место инцидента выехала специальная группа следователей из российской Генпрокуратуры.
В Горловке взорвалось неизвестное устройство возле шахты
Отметим, что 30 октября в Горловке вблизи шахты 6/7 сработало взрывное устройство. От многочисленных осколочных ранений погибли трое мужчин.
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