В оккупированной Горловке произошло несколько мощных взрывов на заводе "Энергомаш". Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, погибли 12 российских военных, среди них – майор вооруженных сил России.

Горловка осталась без воздушной обороны

Как сообщают источники журналиста, взрыв разнес вдребезги зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ", а также боеприпасы к ним. Об этом Цаплиенко написал в своем телеграм-канале.

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Сумма ущерба может достигать 80 миллионов долларов. Также Горловка, которую контролируют российские силы, осталась без противовоздушной обороны. На место инцидента выехала специальная группа следователей из российской Генпрокуратуры.

Обратите внимание! Как сообщил Андрей Цаплиенко, сейчас информацию о взрыве проверяет украинская сторона.

В Горловке взорвалось неизвестное устройство возле шахты

Отметим, что 30 октября в Горловке вблизи шахты 6/7 сработало взрывное устройство. От многочисленных осколочных ранений погибли трое мужчин.