На шахте имени Героев космоса в Павлограде Днепропетровской области произошла вспышка метана. Инцидент произошел примерно в 9:30 утра 15 ноября в 1126 лаве на глубине 370 метров.

Вспышка метана на шахте в Павлограде: что известно

После вспышки метана руководство шахты ввело план ликвидации аварии. Всех работников, работавших под землей, удалось оперативно вывести на поверхность. Их там осмотрели медики. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Павлоградуголь".

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По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в результате взрыва четверо работников обратились за помощью в медицинское учреждение. Двум из них, которые получили незначительные термические ожоги, оказали необходимую медпомощь. После их отправили на амбулаторное лечение и оформили больничные.

Волынец добавляет, что на участке обнаружили источник пожара. Бойцы горноспасательной службы начали необходимые меры, направленные на ликвидацию аварии.

Не исключено, что будет необходимость в сооружении перемычек для ограничения воздуха, кислорода на аварийном участке,

– отметил председатель Независимого профсоюза горняков.