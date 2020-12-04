Мощный взрыв прогремел 4 декабря неподалеку от телецентра RTS в столице Сербии Белграде. Взрывной волной повыбивало окна и разбило автомобили.

Сейчас известно о по меньшей мере 1 погибшем человеке, еще 3 – получили ранения. Об этом сообщает само издание центра.

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По предварительным данным, причиной взрыва стал баллон для сварки. Его как раз несли 2 рабочих для ремонта в телерадиокомпании. В здании ремонтировали систему кондиционирования воздуха.

Волной от взрыва выбило окна в соседних зданиях, несколько припаркованных неподалеку авто разбило вдребезги.

Обстоятельства взрыва будет выяснять полиция.

Смотрите видео с места взрыва в Белграде:

Смотрите видео с места взрыва возле телецентра в Сербии:​