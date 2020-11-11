В Саудовской Аравии 11 ноября произошел взрыв во время церемонии, посвященной 102 годовщине со завершения Первой мировой войны. Известно по меньшей мере о 4 пострадавших.

Детали инцидента

Церемония происходила на немусульманском кладбище в Джидде. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

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Гостями церемонии стали дипломаты из стран Евросоюза. В МИД Франции рассказали, что во время происшествия взорвалось самодельное устройство.

Франция решительно осуждает этот трусливое и неоправданное нападение,

– говорится в сообщении.

Французские власти призвали своих граждан находиться в состоянии полной боевой готовности и не пренебрегать собственной жизнью и безопасностью.

Информацию о раненых пока не сообщается. По предварительным данным, одним из пострадавших является греческий полицейский.

Власти Саудовской Аравии не прокомментировали инцидент. До сих пор никто не взял на себя ответственность за взрыв.

#ArabieSaoudite Tentative d'attentat ce matin au cimetière des non-musulmans à #Jeddah. Lors de la cérémonie du #11Novembre. En présence du Consul Général de France, , ...& expatriés français. Des blessés...

15j après attaque au couteau au Consulat, la France encore visée !? pic.twitter.com/whjBGlLdad — Clarence Rodriguez (@Clarencewoman) November 11, 2020

BREAKING



A French Catholic ceremony for Remembrance Day in Saudi Arabia has been bombed by Islamic militants in Jeddah this morning. pic.twitter.com/Dy8sJDhRsG — Catholic Arena (@CatholicArena) November 11, 2020

Обратите внимание! 11 ноября в США и ряде европейских стран отмечают годовщину завершения Первой мировой войны. Также в этот день в США вспоминают людей, которые служат в вооруженных силах.