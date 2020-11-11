Взрыв прогремел во время церемонии с участием дипломатов ЕС: есть пострадавшие – фото
В Саудовской Аравии 11 ноября произошел взрыв во время церемонии, посвященной 102 годовщине со завершения Первой мировой войны. Известно по меньшей мере о 4 пострадавших.
Детали инцидента
Церемония происходила на немусульманском кладбище в Джидде. Об этом сообщает "Аль-Джазира".
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Гостями церемонии стали дипломаты из стран Евросоюза. В МИД Франции рассказали, что во время происшествия взорвалось самодельное устройство.
Франция решительно осуждает этот трусливое и неоправданное нападение,
– говорится в сообщении.
Французские власти призвали своих граждан находиться в состоянии полной боевой готовности и не пренебрегать собственной жизнью и безопасностью.
Информацию о раненых пока не сообщается. По предварительным данным, одним из пострадавших является греческий полицейский.
Власти Саудовской Аравии не прокомментировали инцидент. До сих пор никто не взял на себя ответственность за взрыв.
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