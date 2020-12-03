Мощный взрыв в промзоне возле Бристоля: СМИ пишут о жертвах и пропавших – фото
В промышленной зоне недалеко от Бристоля, что в Великобритании, прогремел взрыв. Сейчас информацию о погибших и раненых официальные источники не сообщают. Однако британские СМИ пишут о многочисленных жертвах и пропавших без вести.
Взорвались резервуары с химическими веществами
По предварительной информации, взорвались химические резервуары в центре переработки воды, принадлежащем компании Wessex Water. Об этом сообщает The Guardian.
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Я глубоко обеспокоена сообщениями о взрыве в Эйвонмуте. Мои мысли – вместе с пострадавшими и нашими спасательными службами, которые прилагают все усилия для решения инцидента,
– написала министр внутренних дел страны Прити Пател в твиттере.
Официальной информации о жертвах нет
Как информируют СМИ, представители пожарной службы отметили, что жертв – много. Однако официального подтверждения этому пока нет.
Свидетели говорят, что к станции переработки воды прибыли не менее 10 машин скорой помощи. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что тряслись соседние здания.
Пока причины взрыва – неизвестны
Зону взрыва огородили, на месте работают аварийные службы. В полиции говорят, что проводят расследование инцидента. Однако пока никаких причин взрыва назвать не могут.
Взорвались химические резервуары / Фото The Sun
На месте работают аварийные службы / Фото The Sun
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