В промышленной зоне недалеко от Бристоля, что в Великобритании, прогремел взрыв. Сейчас информацию о погибших и раненых официальные источники не сообщают. Однако британские СМИ пишут о многочисленных жертвах и пропавших без вести.

Взорвались резервуары с химическими веществами

По предварительной информации, взорвались химические резервуары в центре переработки воды, принадлежащем компании Wessex Water. Об этом сообщает The Guardian.

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Я глубоко обеспокоена сообщениями о взрыве в Эйвонмуте. Мои мысли – вместе с пострадавшими и нашими спасательными службами, которые прилагают все усилия для решения инцидента,

– написала министр внутренних дел страны Прити Пател в твиттере.

Deeply concerned at reports of a warehouse explosion in Avonmouth.



My thoughts are with those affected and our brave emergency services working hard to resolve this incident. https://t.co/jAvhBd2JKg — Priti Patel (@pritipatel) December 3, 2020

Официальной информации о жертвах нет

Как информируют СМИ, представители пожарной службы отметили, что жертв – много. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Свидетели говорят, что к станции переработки воды прибыли не менее 10 машин скорой помощи. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что тряслись соседние здания.

Пока причины взрыва – неизвестны

Зону взрыва огородили, на месте работают аварийные службы. В полиции говорят, что проводят расследование инцидента. Однако пока никаких причин взрыва назвать не могут.



Взорвались химические резервуары / Фото The Sun



На месте работают аварийные службы / Фото The Sun