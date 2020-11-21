В оккупированном Донецке спасатели нашли всех погибших в результате пожара и взрыва на шахте имени Скочинского. Тела подняли на поверхность.

Ранее горняков считали без вести пропавшими, сообщает "РБК-Украина".

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Тело одного шахтера нашли ночью 20 ноября возле соединения с магистральным треком. Оно было обгоревшее. Потом нашли тела еще 3 погибших.

На данный момент спасатели пытаются ликвидировать последствия аварии.

Что известно об аварии

На шахте 17 ноября произошел взрыв после пожара.

4 горняка остались в шахте. Выход заблокировало землей.

Однако 22 человек удалось спасти.