Взрыв на шахте в оккупированном Киеве: из-под земли достали всех погибших
В оккупированном Донецке спасатели нашли всех погибших в результате пожара и взрыва на шахте имени Скочинского. Тела подняли на поверхность.
Ранее горняков считали без вести пропавшими, сообщает "РБК-Украина".
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Тело одного шахтера нашли ночью 20 ноября возле соединения с магистральным треком. Оно было обгоревшее. Потом нашли тела еще 3 погибших.
На данный момент спасатели пытаются ликвидировать последствия аварии.
Что известно об аварии
- На шахте 17 ноября произошел взрыв после пожара.
- 4 горняка остались в шахте. Выход заблокировало землей.
- Однако 22 человек удалось спасти.
Почему шахта Скочинского – опасна?
Разработка пластов на шахте осложнена уникальными геологическими условиями, что может привести к аварии. Например, в 2014 году на шахте произошел выброс метана. Тогда погибли 7 человек. Такие выбросы случались в 2009 – 2010 годах.
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